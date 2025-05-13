Elmayı Soyarak mı Yoksa Kabuğuyla mı Yemek Daha Faydalı? Meğer Yıllardır Yanlış Biliyormuşuz

Günlük hayatın vazgeçilmez meyvelerinden biri olan elma, sağlıklı bir atıştırmalık olarak öne çıksa da nasıl tüketildiği en az ne kadar tüketildiği kadar önemli. Özellikle elmayı soyarak yiyenler için uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzmanlar elmanın en değerli kısmının kabuğunda gizli olduğunu açıkladı.

VİTAMİN VE LİF DEPOSU KABUĞUNDA

Elmanın kabuğu yalnızca dış etkenlere karşı bir koruyucu kalkan değil, aynı zamanda zengin vitamin ve lif kaynağıdır. İçeriğinde bulunan çözünür ve çözünmez lifler sindirimi desteklerken, uzun süre tok kalmayı sağlar. Bu yönüyle özellikle ara öğünlerde kabuklu elma tüketimi hem daha sağlıklı hem de daha doyurucu bir seçenek sunar.

SOYULMUŞ ELMA = KAYIP VİTAMİN

C vitamini ve A vitamini açısından zengin olan elma kabuğu, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken cilt sağlığını da destekler. Elmayı soyarak tükettiğinizde ise bu önemli vitaminlerin büyük bir bölümünü farkında olmadan çöpe atmış oluyorsunuz.

ELMA NASIL YIKANMALI?

Elmayı kabuğuyla tüketecekler için en önemli adım doğru yıkama. Marketten alınan elmaların pestisit ve kirlerden arındırılması için bol su altında nazikçe fırçalanması yeterlidir. Organik veya paketli olması fark etmeksizin, elmanın kabuğu mutlaka temizlenmeli.

Kaynak: Haber Merkezi