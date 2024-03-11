Elif Şafak'ın kitabı dizi oluyor

Fenomen dizi The Night Ofu OGM Pictures'la beraber dijital bir platform için çekmeye hazırlanan Limon Yapım, ana akıma da çok iddialı bir dizi projesi çekecek.

Şirketin yeni dizisi en çok satan kitap listesinin vazgeçilmez yazarı Elif Şafak'ın On Dakika Otuz Sekiz Saniye kitabından yola çıkılarak yazılacak. On Dakika Otuz Sekiz Saniye dizisi cansız bedeni bir çöp kutusunda bulunan Tekila Leyla'nın sarsıcı hikâyesini beyazcama taşıyacak.

Tekila Leyla'ya hangi kadın yıldızın hayat vereceği merak konusu olurken dizi adını insan bedeninin kalbi durduktan sonra 10 dakika 38 saniye daha kalıcı beyin aktivitesi gösterdiği bulgusundan alıyor. Şimdiden merak uyandıran dizinin detayları önümüzdeki haftalarda netleşecek.