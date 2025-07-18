Dünyanın En Eski Mesleği Ortaya Çıktı! Binlerce Yıldır Hayatta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İnsanlık tarihi boyunca sayısız meslek ortaya çıktı, bazıları zamanla yok olurken bazıları ise evrim geçirerek günümüze kadar ulaştı. Ancak bir meslek var ki, insanlığın varoluşundan bu yana geçerliliğini koruyor.

Tarih boyunca “ilk insanlar ne iş yapıyordu?” sorusu, merak konusu oldu. Arkeolojik veriler ve bilimsel araştırmalara göre avcılık ve toplayıcılık, insanlığın ilk mesleği olarak kabul ediliyor. Yerleşik hayata geçilmeden önce insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için doğadan meyve, kök ve yemiş toplarken, hayvanları da avlayarak besleniyordu. Bu faaliyetler, sistemli ve süreklilik gerektirdiği için bir meslek olarak tanımlanıyor.

Zaman içinde tarım, hayvancılık, çömlekçilik, dokumacılık gibi yeni meslekler gelişse de; avcılık ve toplayıcılık, insanlık tarihindeki ilk ve en temel meslek unvanını taşıyor. Bugün modern teknolojilerle şekil değiştirmiş olsalar da bu ilk mesleklerin izleri hâlâ hayatımızda varlığını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi