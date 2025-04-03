Dört Mevsimin Kiri 5 Dakikada Şıp Diye Çıkıyor: Sararmış Pimapenler Sakız Gibi Bembeyaz Oluyor

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte detaylı temizlik sezonu da başladı. Perdelerden halılara, mutfaktan camlara kadar her köşeyi elden geçirenler için bu kez sırada pencere çerçeveleri var. Zamanla güneş ışığı ve dış etkenlerle sararan pimapenleri ilk günkü parlaklığına kavuşturmak ise artık çok kolay!

SARARMIŞ PİMAPENLERİ SAKIZ GİBİ BEYAZ YAPIYOR

Sıkça güneşe, toza ve dış ortamlara maruz kalan pencere çerçeveleri zamanla beyazlığını kaybedebilir. Ancak bu görüntü kader değil. Doğal malzemelerle hazırlayacağınız basit bir karışım sayesinde, sararmış yüzeyleri yeniden bembeyaz hale getirebilirsiniz.

SADECE 2 MALZEMEYLE 5 DAKİKA YETER

Malzemeler:

Limon suyu

Karbonat

Bu iki doğal içerikle elde edeceğiniz macun kıvamındaki karışımı, sararan pimapen yüzeylerine uygulayın. Yüzeye iyice yaydıktan sonra 5 dakika bekletin. Ardından nazikçe ovalayarak kir ve sararmayı çıkarın. Temiz bir bezle silerek işlem tamam! Sonuç sizi şaşırtacak kadar etkili.

DÖRT MEVSİMİN YAĞI, KİRİ ANINDA ÇIKIYOR

Bu yöntem hem çevre dostu hem de oldukça ekonomik. Limonun parlatıcı etkisi ve karbonatın doğal aşındırıcı yapısı bir araya gelerek sararmış yüzeyleri canlandırıyor. Üstelik düzenli uygulandığında pimapenlerin tekrar sararmasını da büyük ölçüde önlüyor.

Kaynak: Haber Merkezi