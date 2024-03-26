Diyarbakır'da nehrin ortasında görüldü, gözden kayboldu!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde nesli tükenmek üzere olan su samuru görüldü. Dicle Nehri’nde bir vatandaş tarafından görüntülen su samuru, suyun altına dalarak gözden kayboldu.

Diyarbakır'da nehrin ortasında görüldü, gözden kayboldu!

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'Nesli Tükenme Tehdidine Yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Obalı Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri'nde görüldü.

Nehrin yanından geçen bir vatandaş, su samurunu fark ederek cep telefonuyla kaydetti.

SUYUN ALTINA DALARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Görüntülerde su samurunun bir süre görünerek hareket ettiği ve daha sonra suyun altına dalarak gözden kaybolduğu görüldü.

Diyarbakır'da nehrin ortasında görüldü, gözden kayboldu! - Resim : 1

SU SAMURU

Su samurları, Lutrinae alt familyasınd bulunan sevimli, etobur memelilerdir. Su samurlarının 13 türü vardır ve bunlar ya kısmen suda yaşar, ya tamamen suda yaşar ya da deniz ekosisteminde yaşarlar. Tatlı sularda, nehirlerde, göllerde ve bataklıklarda yaşarken, tuzlu sularda, denizlerde ve okyanuslarda yaşayan türleri de vardır.

Su samurları, balık, yengeç, ıstakoz ve diğer küçük su canlılarını avlayarak beslenirler. Avlarını yakalamakta çok yeteneklidirler ve su altında uzun süre nefeslerini tutabilirler.

Su samurları genellikle yalnız hayvanlardır, ancak çiftleşme mevsimi boyunca birlikte yaşayabilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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