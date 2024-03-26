Meteoroloji 13 kente sarı kodlu uyarı verdi: Kar ve sağanak yağış geliyor

MGM Güneydoğu'ya kuvvetli kar, Doğu Akdeniz'e ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

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Meteoroloji 13 kente sarı kodlu uyarı verdi: Kar ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Güneydoğu ile Doğu Akdeniz'den 13 kent için sarı kodlu sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.

MGM'nin yaptığı uyarılar şöyle:

- Yurdun güneydoğusunda beklenen yağışların yarın (26.03.2024 Salı) ilk saatlerden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi ile Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Mardin çevreleri ile Batman'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in batısında kuvvetli yağmur ve sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 26.03.2024 03.00-26.03.2024 20.00

- Bugün (25.03.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı: 25.03.2024 12.00-26.03.2024 14.00

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Meteoroloji Kar Yağışı Sağanak yağış
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