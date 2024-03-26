Dolaşıma sokulan "CHP ile DEM Parti Protokolü" sahte çıktı: Bu kağıt parçası külliyen yalan

CHP ile DEM Parti'nin İstanbul İl Başkanlıkları arasında yerel seçimler için protokol yapıldığına dair dolaşıma sokulan belge hakkında açıklama geldi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile DEM Parti İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş, belgenin sahte olduğunu duyurdu.

CHP ile DEM Parti arasında İstanbul'daki seçimlere ilişkin protokol yapıldığı iddia edildi. Söz konusu belgede imzası olduğu iddia edilen DEM Parti Erzurum Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş konuyla ilgili açıklama yaptı. Belgenin sahte olduğunu duyuran Beştaş, "Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan. İmza bile taklit edilememiş. Bu sahtekarlığı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması lazım… Sahtekarların, yalancıların peşini bırakmayacağız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'a konuşarak belgenin sahte olduğunu açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz ise böyle bir protokol yapılmadığını; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da belgenin yalan olduğunu bildirdi.

CHP'DEN YALANLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Barış Bey bu gerçek bir belge değil kesinlikle yalandır, imzalar da taklit edilmiştir. İmzaları becerememişler bile" diye konuştu.

"BELGE YALAN"

Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ise bu belgenin kesinlikle yalan olduğunu söylediğini aktardı.

DEM PARTİ: BÖYLE BİR PROTOKOL YAPMADIK

DEM Parti İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz'la da görüştüğünü ifade eden Yarkadaş, Kalmaz'ın "DEM Parti İl Başkanlığı olarak böylesi bir protokol yapmadık, bizim adımıza sahte evraklar ile algı operasyonları yapılıyor" dediğini aktardı.