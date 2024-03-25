Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyon oldu: 5 milyon lira kazandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Berk Göktaş, 5 milyon lira değerindeki 13. soruyu açtırdı. Doğru yanıtı veren Göktaş 5 milyon TL kazanan ilk yarışmacı oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyon oldu: 5 milyon lira kazandı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon lira ödüllü soru açıldı.

Kenan İmirzalioğlu’nun sunduğu yarışma programında 19 yaşındaki Berk Göktaş isimli yarışmacı geçen hafta 1 milyon lira ödüllü 12. soruya doğru cevap vermişti.

Yarışmanın bu haftaki bölümünde 5 milyon için sorulan soru şöyle:

"Bakara suresinde bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının 'Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa’dan 'Rabbine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A) Mercimek B) Soğan C) Nohut D) Sarımsak"

'C) Nohut' cevabını veren Berk Göktaş doğru yanıtı vererek program tarihinde 5 Milyon TL kazanan ilk yarışmacı oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyon oldu: 5 milyon lira kazandı Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyon oldu: 5 milyon lira kazandı