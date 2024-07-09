Celal Şengör "Kaçış Yok" Diyerek Açıkladı: "Türkiye, O Ülke ile Birleşecek"
Türkiye'nin önde gelen bilim insanları arasında yer alan jeoloji profesörü Celal Şengör, dünyada devam eden kıtaların hareketliliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin de bu değişimden etkileneceğini belirtti. Şengör, şu anda bizlere çok uzakta olan bir Afrika ülkesi ile gelecekte komşu olacağımızı söyledi.
Bilim, felsefe, tarih ve birçok farklı alanda yaptığı açıklamalar ile sürekli gündeme gelen Celal Şengör, bu kez Türkiye'nin kaderinin ne olacağını ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Yapılan araştırmaların her 600 milyon yılda bir yeni süper kıtanın oluşumunu gösterdiğini aktaran Şengör, dünyada devam eden değişimler sonucunda Türkiye'nin de haritadaki yerinin farklılaşacağını söyledi.
"KAÇIŞ YOK! KESİNLİKLE YAŞANACAK"
Youtube'da katıldığı HT Bilim Tarih Felsefe kanalında Fatih Altaylı ile söyleşen Celal Şengör, yeni kıta oluşumlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaçışın olmadığını ve dünyanın her yerinde kıtaların değişeceğini belirten Şengör, yeni bir Pangea oluşacağının öngörüldüğünü ifade etti.
Yaşanacak kıta değişimleriyle birlikte 'Avrupa'nın parçalanacağını ve Batı Avrupa'nın bir ada haline geleceğini' dile getiren Şengör, Amerika ve Asya'nın da 'büyük ihtimalle' çarpışacağını belirtti.
TÜRKİYE, LİBYA İLE KOMŞU OLACAK
Yer bilimci Celal Şengör'e göre, 10 milyon yıl sonra oluşması öngörülen Yeni Pangea'dan en çok Türkiye etkilenecek. Akdeniz'in tamamen kapanacağını ve yeni bir dağ kuşağı oluşacağını belirten Şengör, bu oluşumların şu anda bile yaşandığını belirtti.
Celal Şengör'ün açıklamalarına göre 10 milyon yıl sonra Türkiye ile Libya birleşecek. Türkiye ve Libya, kara komşusu olacak. Celal Şengör, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Mesela 10 milyon yıl sonra Libya ile öpüşüyoruz. Bugünkü hıza bak, biz gidip Libya ile birleşiyoruz. Ve yavaş yavaş Doğu Akdeniz kapanıyor."