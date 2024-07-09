Celal Şengör "Kaçış Yok" Diyerek Açıkladı: "Türkiye, O Ülke ile Birleşecek"

Bilim, felsefe, tarih ve birçok farklı alanda yaptığı açıklamalar ile sürekli gündeme gelen Celal Şengör, bu kez Türkiye'nin kaderinin ne olacağını ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Yapılan araştırmaların her 600 milyon yılda bir yeni süper kıtanın oluşumunu gösterdiğini aktaran Şengör, dünyada devam eden değişimler sonucunda Türkiye'nin de haritadaki yerinin farklılaşacağını söyledi.

"KAÇIŞ YOK! KESİNLİKLE YAŞANACAK"

Youtube'da katıldığı HT Bilim Tarih Felsefe kanalında Fatih Altaylı ile söyleşen Celal Şengör, yeni kıta oluşumlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaçışın olmadığını ve dünyanın her yerinde kıtaların değişeceğini belirten Şengör, yeni bir Pangea oluşacağının öngörüldüğünü ifade etti.