Yılların Aşcısı Açıkladı: Lokum Kıvamında Yumuşacık Nohut Yapmanın Sırrı Ortaya Çıktı
Nohut yemeği hazırlarken, mükemmel bir lezzet elde etmek için bazı önemli noktaları dikkate almak gerekir. İşte nohut yemeğinizin kıvamını ve tadını mükemmelleştirecek ipuçları...
Kaynak: Haber Merkezi
Nohutun pişirilmesinde kullanılan malzemelerin miktarı büyük bir önem taşır. Tencereye ekleyeceğiniz 1 tatlı kaşığının ucuyla kimyon, yemeğinize hem lezzet katacak hem de sindirim sistemine fayda sağlayacaktır. Kimyon, sindirim sistemini rahatlatarak nohut yemeğinizin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur.
LOKUM GİBİ NOHUT TARİFİ
Öncelikle etinizi uygun bir tencereye alın ve üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin. Yaklaşık 20-25 dakika kaynatın. Etler haşlanırken, yüzeyde biriken köpükleri kaşıkla almayı unutmayın.
Sürenin sonunda etleri kontrol edin ve kevgirle çıkararak suyunu bir kenarda bekletin.
Ayrı bir tencereye sıvı yağ ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar 1-2 dakika kavurun.
Ardından yeşil ve kırmızı biberleri ekleyerek kısa bir süre daha kavurun. Biberlerin çok kavrulmasını istemiyoruz.
Salçaları ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurduktan sonra, önceden sıcak suda 3-4 saat beklettiğiniz ve düdüklü tencerede 15 dakika pişirdiğiniz 2 su bardağı nohutu ekleyin. Nohutun cinsine göre pişme süresi değişebilir; bu nedenle kontrolü elden bırakmayın.
Haşlanmış etleri de ekleyip karıştırın. Kırmızı toz biber, karabiber ve tuzu ilave edin, ardından 4-5 dakika daha karıştırın. Bu aşamada 1 su bardağı et suyu ve 3 su bardağı sıcak su ekleyin. İsterseniz sadece et suyu ya da tamamen su ile de hazırlayabilirsiniz.
Yemeği karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. Eğer etsiz bir versiyon yapmak isterseniz, et ekleme aşamasını atlayabilirsiniz.