Yılların Aşcısı Açıkladı: Lokum Kıvamında Yumuşacık Nohut Yapmanın Sırrı Ortaya Çıktı

Ardından yeşil ve kırmızı biberleri ekleyerek kısa bir süre daha kavurun. Biberlerin çok kavrulmasını istemiyoruz.

Salçaları ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurduktan sonra, önceden sıcak suda 3-4 saat beklettiğiniz ve düdüklü tencerede 15 dakika pişirdiğiniz 2 su bardağı nohutu ekleyin. Nohutun cinsine göre pişme süresi değişebilir; bu nedenle kontrolü elden bırakmayın.

Haşlanmış etleri de ekleyip karıştırın. Kırmızı toz biber, karabiber ve tuzu ilave edin, ardından 4-5 dakika daha karıştırın. Bu aşamada 1 su bardağı et suyu ve 3 su bardağı sıcak su ekleyin. İsterseniz sadece et suyu ya da tamamen su ile de hazırlayabilirsiniz.

Yemeği karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. Eğer etsiz bir versiyon yapmak isterseniz, et ekleme aşamasını atlayabilirsiniz.