Ferdi Tayfur Hayranlığı Hayatını Tamamen Değiştirdi

Talha Siraç Ünlü'nün babası Adem Ünlü ise oğlunun Ferdi Tayfur’a olan tutkusunu destekleyerek, "Biz de gençliğimizde Ferdi Tayfur dinlerdik. Bu tutku sanırım bana geçmiş ama Talha, bu bayrağı benden çok daha ileriye taşıdı. Ben sadece dinlerdim; o ise Ferdi Tayfur gibi giyinerek ve tarzını benimseyerek geçmişi yaşatıyor. 2024 yılında 1970'li yılları yeniden canlandırıyor. Yolda yürüyenler onun tarzını beğeniyor ve olumlu tepkiler veriyor" dedi.