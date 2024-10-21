Ferdi Tayfur Hayranlığı Hayatını Tamamen Değiştirdi
Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki Talha Siraç Ünlü, Ferdi Tayfur’a olan hayranlığını hayatının her alanına yansıtarak dikkat çekiyor. Ünlü, dış görünüşüyle nostaljik bir atmosfer yaratıyor.
Kaynak: DHA
Talha Siraç Ünlü, çocukluğunda babasının sürekli Ferdi Tayfur şarkılarını dinlemesiyle sanatçıya duyduğu hayranlığı geliştirerek, büyüdüğünde Tayfur'un ikonik saç stilini benimsedi. Mahallesindeki terziye, Ferdi Tayfur'un sahne kıyafetlerini diktiren genç, günlük yaşamında bu kıyafetlerle dolaşarak çevresindekilerin ilgisini çekiyor.
Talha, "11 yaşından beri Ferdi Tayfur hayranıyım. Babamın dinlemesiyle başlayan merakım, zamanla hayranlık haline geldi. Ferdi Tayfur'un şöhreti, karizması ve sesi benim için arabesk dünyasında bir numara. Bu sanatçıya olan hayranlığım için kendimle gurur duyuyorum." şeklinde duygularını ifade etti.
Ünlü, gündelik hayatında Tayfur'un giyim tarzını benimsediğini ve çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirtti: "İnsanlar bana güzel geri dönüşler yapıyor. Beni gördüklerinde, 'Ne kadar iyi giyiniyorsun', 'Tarzın çok güzel', 'Eskileri yaşatıyorsun' gibi yorumlar yapıyorlar."
Talha Siraç Ünlü'nün babası Adem Ünlü ise oğlunun Ferdi Tayfur’a olan tutkusunu destekleyerek, "Biz de gençliğimizde Ferdi Tayfur dinlerdik. Bu tutku sanırım bana geçmiş ama Talha, bu bayrağı benden çok daha ileriye taşıdı. Ben sadece dinlerdim; o ise Ferdi Tayfur gibi giyinerek ve tarzını benimseyerek geçmişi yaşatıyor. 2024 yılında 1970'li yılları yeniden canlandırıyor. Yolda yürüyenler onun tarzını beğeniyor ve olumlu tepkiler veriyor" dedi.