Burun Şekillerine Göre Zeka Seviyeleri Ortaya Çıktı: Hafif Kemerli İse...

1. BÜYÜK BURUN

Büyük burunlu kişiler, geniş burun deliklerine ve yuvarlak bir uca sahip olup genellikle yüksek zeka seviyeleri ile tanınırlar. Bağımsız bir yapıya sahip olan bu bireyler, kendilerini ifade etme konusunda istekli, ancak bazen yüksek bir ego sorunuyla karşılaşabilirler. Kontrol duygusu ön plandadır ve plan yapmayı severler.