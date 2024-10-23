'Mavi Yengeç' Fikriyle Ödül Aldılar

Lojistik Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri Hüseyin Sabuncu, Özkan Öztürk ve Nazım Berktuğ Aşer, ödül almakla mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Birincilik bekliyorduk ama az bir farkla bunu kaçırdık. İkincilik de kötü değil. Yarışma, bize çok şey kattı; zaman yönetimi ve stres yönetiminin önemini daha iyi kavradık. Ayrıca çevre edinme ve CV'mizi geliştirme açısından da bu yarışma fırsattı” dedi.