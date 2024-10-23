'Mavi Yengeç' Fikriyle Ödül Aldılar
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri, bu yıl 21’incisi düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nda Türkiye ikincisi oldu. Özellikle Asya ülkelerinde sıklıkla tüketilen mavi kabuklu yengecin hızlı ve maliyet etkin taşınması konusundaki yenilikçi fikirleriyle jüriyi etkileyen öğrenciler, ödüle ulaşmayı başardı.
Kaynak: İHA
Lojistik Derneği (LODER) ve Mars Logistics iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden çok sayıda iddialı proje katıldı. Yarışma, üç farklı kategoride gerçekleşti ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, lojistik kelimesini içeren lisans programlarında okuyanların yer aldığı A kategorisinde mücadele etti.
Öğrenciler, üniversitede edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürerek akılcı ve uygulanabilir çözümler üretti. Analitik düşünme, problem çözme yeteneği ve tedarik zinciri yönetimi konularında hassasiyetle çalışan gençler, vaka çalışmasını başarıyla tamamlayarak ödülü İzmir’e getirdi.
Lojistik Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri Hüseyin Sabuncu, Özkan Öztürk ve Nazım Berktuğ Aşer, ödül almakla mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Birincilik bekliyorduk ama az bir farkla bunu kaçırdık. İkincilik de kötü değil. Yarışma, bize çok şey kattı; zaman yönetimi ve stres yönetiminin önemini daha iyi kavradık. Ayrıca çevre edinme ve CV'mizi geliştirme açısından da bu yarışma fırsattı” dedi.
İEÜ Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Özpeynirci, lojistik ve tedarik zinciri alanında donanımlı kişilere olan ihtiyacın hızla arttığına dikkat çekti. Özpeynirci, “Lojistik yönetimi konusunda doğru kararların verilmesi, bir işletme için son derece önemli. Pandemi, ekonomik krizler ve doğal afetlerin etkileri, lojistik yönetiminin önemini yeniden hatırlattı. Doğru kararlar almak için dünya standardında eğitim almak şart” dedi.
Prof. Dr. Özpeynirci, üniversiteyi en iyi şekilde temsil eden öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.