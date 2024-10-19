130 Yaşına Kadar Yaşayan Hunza Türkleri'nin Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Sofralarından Asla Eksik Etmiyorlar
Pakistan’ın kuzeyindeki Hunza Vadisi’nde yaşayan Hunza Türkleri, ortalama 120-130 yıl yaşayan ve 60 yaşını “yolun yarısı” olarak gören sağlıklı yaşamlarıyla tüm dünyayı şaşırtıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaşlanmaya meydan okuyan bu topluluk, kansere yakalanmadan uzun ve sağlıklı bir hayat sürmeleriyle dikkat çekiyor. Bilim insanlarının uzun süredir incelediği bu topluluk, doğal yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıklarıyla adeta ölümsüzlüğün sırrını keşfetmiş durumda.
Hunza Türklerinin sıradışı uzun ömürlerinde, yaşadıkları bölgenin doğasının büyük bir rolü olduğu düşünülüyor. Temiz hava, mineralli su kaynakları ve doğal besinlerle beslenmeleri, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor. Organik tarım yapan Hunzalar, kendi yetiştirdikleri sebzeleri ve doğal hayvancılıktan elde ettikleri süt ürünlerini tüketiyor. Sütlü darı, yoğurt, peynir ve kımız gibi besinler, günlük diyetlerinin temelini oluşturuyor.
KRONİK HİÇBİR HASTALIKLARI YOK
Hunza Türkleri, hayvanlarını tamamen doğal yemlerle besledikleri için kronik hastalıklarla karşılaşmıyor. Toplulukta kanser vakalarına rastlanmaması, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle, sadece kendi yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri tüketmeleri sağlıklı yaşamlarını destekliyor. Ayrıca, az et tüketmelerine rağmen, etli yemeklerini bol baharatla tatlandırmalarıyla ünlüler.
GÖÇEBE KÜLTÜRÜN İZLERİ
Hunza Türkleri, atalarından miras kalan göçebe yaşam tarzını sürdürüyor. Yaz ve kış aylarında farklı bölgelerde konaklayan bu topluluk, mevsimlere göre göç ediyor ve eski Türk kültürüne sadık kalıyor. Hayvancılık ve tarımla uğraşan Hunzalar, doğa olaylarına dayalı takvimleriyle binlerce yıldır değişmeyen bir yaşam tarzı benimsemiş durumda.
70 YAŞINDA ÖLEN KİŞİ İÇİN "GENÇ ÖLDÜ" DİYORLAR
Hunza toplumunda yaş kavramı oldukça farklı. 65-70 yaşlarında anne olan kadınlar, 100 yaşında hayatını kaybeden birine “genç öldü” diyebiliyor. 120 yılın üzerinde yaşayan bireyler için yaşlılık, Hunza Türkleri için oldukça geç gelen bir olgu.
Hunza Türkleri’nin bu uzun ömürlü ve sağlıklı yaşam tarzı, bilim insanları ve sağlıklı yaşam arayışındaki dünya için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.