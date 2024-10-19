130 Yaşına Kadar Yaşayan Hunza Türkleri'nin Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Sofralarından Asla Eksik Etmiyorlar

Hunza Türklerinin sıradışı uzun ömürlerinde, yaşadıkları bölgenin doğasının büyük bir rolü olduğu düşünülüyor. Temiz hava, mineralli su kaynakları ve doğal besinlerle beslenmeleri, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor. Organik tarım yapan Hunzalar, kendi yetiştirdikleri sebzeleri ve doğal hayvancılıktan elde ettikleri süt ürünlerini tüketiyor. Sütlü darı, yoğurt, peynir ve kımız gibi besinler, günlük diyetlerinin temelini oluşturuyor.

KRONİK HİÇBİR HASTALIKLARI YOK

Hunza Türkleri, hayvanlarını tamamen doğal yemlerle besledikleri için kronik hastalıklarla karşılaşmıyor. Toplulukta kanser vakalarına rastlanmaması, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle, sadece kendi yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri tüketmeleri sağlıklı yaşamlarını destekliyor. Ayrıca, az et tüketmelerine rağmen, etli yemeklerini bol baharatla tatlandırmalarıyla ünlüler.