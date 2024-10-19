Patatesin Üzerindeki Siyah Noktalar Meğer Bu Anlama Geliyormuş

Patates, yüksek nişasta içeriği ile bilinen bir sebzedir. Nişasta, zamanla şeker haline dönüşebilir; bu süreç, özellikle patatesin buzdolabında saklanması ve ardından yüksek sıcaklıklara maruz kalması durumunda hızlanır. Patatesler yüksek sıcaklık altında pişirildiğinde, iç kısımda bulunan nişasta karamelize olabilir ve bu da siyah noktaların oluşmasına neden olur.