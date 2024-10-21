6 Saat ve Daha Az Uyursanız Ne Olur? Fiziksel ve Ruhsal Etkileri Ortaya Çıktı

Ulusal Uyku Vakfı, yetişkinlerin gecede yedi ila dokuz saat uyumasını öneriyor. Ancak, birçok kişi bu süreyi karşılayamıyor ve düzenli olarak altı saatten az uyuyor. Peki, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?

6 SAAT VE DAHA AZ UYUMANIN FİZİKSEL VE RUHSAL ETKİLERİ

1-RUH HALİNİN BOZULMASI

Uyku araştırmacısı ve davranış psikoloğu Sophie Bostock, uyku kalitesinin zihinsel sağlıkla yakından ilişkili olduğunu vurguluyor. Yetersiz uyku, kaygı ve depresyon riskini artırırken, iyi uyuyan bireyler ile kıyaslandığında kötü uyuyanların bu tür ruhsal sorunlara yakalanma olasılığı iki kat daha fazladır.