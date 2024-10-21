6 Saat ve Daha Az Uyursanız Ne Olur? Fiziksel ve Ruhsal Etkileri Ortaya Çıktı
İnsan vücudu için günlük yapılan düzenli egzersizlerin önemli olduğu kadar, uyku düzeni ve uyku saati de büyük önem taşıyor. 6 Saat ve daha az süreli uyku saatlerinin fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkileri bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ulusal Uyku Vakfı, yetişkinlerin gecede yedi ila dokuz saat uyumasını öneriyor. Ancak, birçok kişi bu süreyi karşılayamıyor ve düzenli olarak altı saatten az uyuyor. Peki, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?
6 SAAT VE DAHA AZ UYUMANIN FİZİKSEL VE RUHSAL ETKİLERİ
1-RUH HALİNİN BOZULMASI
Uyku araştırmacısı ve davranış psikoloğu Sophie Bostock, uyku kalitesinin zihinsel sağlıkla yakından ilişkili olduğunu vurguluyor. Yetersiz uyku, kaygı ve depresyon riskini artırırken, iyi uyuyan bireyler ile kıyaslandığında kötü uyuyanların bu tür ruhsal sorunlara yakalanma olasılığı iki kat daha fazladır.
2- DÜRTÜSELLİK VE DUYGUSALLIK
Bostock, beynimizin uyku kaybını bir uyarı işareti olarak algıladığını belirtiyor. Atalarımız, gece boyunca avcılardan korunmak için uyanık kalmayı tercih ediyordu. Bu durum, günümüzde de kısa uyku sürelerinde beynin daha yüksek bir uyanıklık durumuna geçmesine neden oluyor, dolayısıyla potansiyel tehlikelere karşı daha duyarlı hale geliyoruz.
3-KONSANTRASYON SORUNLARI
Yeterli uyku almamak, uzun vadede odaklanma, öğrenme, hatırlama, empati kurma ve akıllı karar verme yetilerini olumsuz etkiliyor. Bostock'a göre, uyku eksikliği bu süreçleri zorlaştırıyor.
4-SAĞLIK SORUNLARI İLE İLİŞKİSİ
Araştırmalar, sürekli olarak altı saatten az uyumanın obezite, tip 2 diyabet ve Alzheimer gibi çeşitli sağlık sorunları ile ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. 2019'da yayımlanan bir çalışmaya göre, gecede yedi saatten az uyuyan bireylerde, hücrelerdeki protein içeriğini engelleyen ve iltihaplanma ile zayıf kan damarı sağlığı ile bağlantılı olan miRNA moleküllerinin seviyeleri önemli ölçüde artıyor.
5-ŞİŞMANLAMA
Obesity dergisinde yayımlanan bir incelemeye göre, yetersiz uyku, kilo alma olasılığını artırıyor. Yetersiz uyku, açlığı kontrol eden ghrelin ve leptin hormonlarının üretimini bozarak bireylerin yağlı, nişastalı ve şekerli yiyecekleri tercih etmesine neden oluyor.
6-TİP 2 DİYABET
Diabetes Care dergisindeki bir rapora göre, kronik uyku yoksunluğu yaşayan kişilerde tip 2 diyabet geliştirme riski önemli ölçüde artmaktadır. Uzun süreli uykusuzluk yaşayan bireyler, yeterli uyku alanlara göre üç kat daha fazla risk taşımaktadır.
7-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİSİ
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için yeterli uyku almak gereklidir. Bir araştırma, gecede yedi saatten az uyuyan kişilerin soğuk algınlığına yakalanma olasılığının, sekiz saatten fazla uyuyanlara göre üç kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.
8-ALZHEİMER HASTALIĞI
Modern araştırmalar, uykusuzluğun Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığını göstermektedir. Harvard Tıp Fakültesi'nin raporuna göre, uyku bozukluğu yaşayan kişilerin bilişsel bozukluklara yakalanma olasılığı, uyku düzeni normal olanlara göre neredeyse 1.7 kat daha fazladır.
9-BÖBREK HASTALIĞI
Tennessee Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, kronik uykusuzluğun böbrek yetmezliği riskini 1.5 kat artırdığına dikkat çekmektedir.
10-KALP SAĞLIĞI
Uykusuzluğun yüksek kolesterol ve kan basıncı ile ilişkili olduğu öne sürülmektedir. 2019 yılında yayımlanan bir rapor, uykusuzluğun stres hormonlarının ve kardiyovasküler hastalıkların önemli bir nedeni olan inflamatuar maddelerin seviyelerini artırdığını ortaya koymaktadır.