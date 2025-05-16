Canan Karatay Fit Olmanın Tüyosunu Paylaştı: Pekmezle Birlikte Tüketin, Farkı Görün

Prof. Dr. Canan Karatay, tahinin önemini anlattı. Karatay, pekmezle birlikte tüketilen tahinin birçok faydasının bulunduğunu belirtti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Canan Karatay Fit Olmanın Tüyosunu Paylaştı: Pekmezle Birlikte Tüketin, Farkı Görün

Antioksidanlar, vitaminler ve sağlıklı yağlar bakımından zengin olan tahin, kan dolaşımını düzenleyerek kalp ve damar sağlığını korurken, yaşlanma belirtilerini de geciktiriyor. Prof. Dr. Canan Karatay’a göre tahin, damar tıkanıklığını önlemede de etkili.

Canan Karatay Fit Olmanın Tüyosunu Paylaştı: Pekmezle Birlikte Tüketin, Farkı Görün - Resim : 1

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Bağışıklığı güçlendiren, kolesterolü düşüren ve felç riskini azaltan tahin; kalsiyum, magnezyum ve demir gibi minerallerle kemik sağlığını da destekliyor. B vitamini ve çinko içeriği sayesinde saçların parlaklaşmasına ve cilt yenilenmesine katkı sağlıyor.

Canan Karatay Fit Olmanın Tüyosunu Paylaştı: Pekmezle Birlikte Tüketin, Farkı Görün - Resim : 2

LİMONLA BİRLİKTE ENERJİ VERİYOR

Limonla birlikte tüketildiğinde enerji verici etkisi artan tahin, doğurganlığı artırıcı özelliğiyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda hafızayı güçlendiriyor, sinir sistemi fonksiyonlarını destekliyor ve sindirim sağlığına yardımcı oluyor.

Yüksek kalori içeren tahin, ölçülü tüketilmeli; susam alerjisi olanların ise dikkatli olması öneriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Canan Karatay Sağlık
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