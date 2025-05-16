Tiktok'ta Trend Oldu: 7 Gün Üst Üste İçince Etkisini Gören İnanamadı! Herkes İçmeye Başladı

Sosyal medyada başlayan sağlıklı yaşam trendlerine bir yenisi daha eklendi. Aç karnına kefir içmek özellikle TikTok kullanıcıları arasında viral hale geldi. Bu alışkanlık, yalnızca zayıflamak isteyenleri değil, sindirim sorunları yaşayanları da peşinden sürükledi. Günümüzde market raflarında neredeyse yok satmaya başlayan kefir, adeta yeniden keşfediliyor. Peki gerçekten işe yarıyor mu?

KEFİRLE DÜZ KARIN ETKİSİ

Kullanıcıların çoğu sabahları aç karnına düzenli kefir içmenin karın bölgesindeki yağları azalttığını ve sindirimi kolaylaştırdığını iddia ediyor. Özellikle şişkinlik şikayeti yaşayanların, sadece birkaç gün içinde karınlarının daha düz göründüğünü paylaştığı videolar milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Sağlık uzmanlarına göre kefir, fermente yapısı sayesinde bağırsak florasını dengeliyor, sindirim sistemini rahatlatıyor ve metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Ayrıca laktoz intoleransı olan bireyler için laktozsuz kefir seçenekleri de mevcut.

7 GÜN ÜST ÜSTE KEFİR İÇMENİN FAYDALARI NELER?

Daha güçlü bir sindirim sistemi: Probiyotik içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler.

Göbek bölgesinde incelme: Şişkinlik azalınca karın daha düz görünür.

Kan şekeri dengesini korur: Tatlı krizlerini ve ani acıkmaları azaltabilir.

İnsülin direncine karşı destek: Karın çevresindeki yağlanmanın önlenmesine katkı sağlar.

Uzun süreli tokluk hissi: Sabah aç karnına tüketildiğinde iştah kontrolünü kolaylaştırır.

Kas kütlesini destekler: İçerdiği yüksek protein sayesinde yağ yakımını artırırken kasları korur.

KEFİR TRENDİ GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

Kefir, yıllardır bilinen ve uzmanlar tarafından önerilen bir fermente süt ürünü olsa da, özellikle son günlerde popülerliğini yeniden kazanmış durumda. Ancak uzmanlar, kefirin tek başına mucize yaratmayacağını, dengeli beslenme ve hareketle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi