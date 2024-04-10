Çamaşır suyundan bin kat daha etkili: Klozetteki sarı lekeleri 5 dakikada çıkarmanın sırrı bulundu. Klozetteki sarı lekeler nasıl çıkar?

Çamaşır suyundan bin kat daha etkili o formül bulundu. Bu yöntem sayesinde klozetteki sarı lekeleri kısa sürede çıkarabileceksiniz. İşte sarı lekeleri çamaşır suyu kullanmadan çıkarmanın pratik yolu...

Çamaşır suyundan bin kat daha etkili: Klozetteki sarı lekeleri 5 dakikada çıkarmanın sırrı bulundu. Klozetteki sarı lekeler nasıl çıkar?

Zaman içerisinde klozet yüzeyinde çeşitli sarı lekeler meydana gelebilmektedir. Bu sarı lekeler klozetin son derece kirli ve bakteri yuvası görünümünde olmasına neden olurken sarı lekelerin kısa sürede temizlenmesi önemlidir.

Klozet yüzeyindeki sarı lekelerin temizlenmemesi, lekelerin yüzeye iyice nüfuz etmesine neden olurken lekelerin inatçılaşmasına sebe olabilmektedir.

Klozet temizliğinde pek çok kişi direkt olarak çamaşır suyuna yönelse de çamaşır suyu kullanmadan, klozetteki tüm lekeleri temizleyebilmek mümkündür. İşte klozette bulunan sarı lekeleri çamaşır suyu kullanmadan temizlemenin pratik ve etkili o yolu...

KLOZETTE TEK BİR SARI LEKE DAHİ KALMAYACAK!

Klozette bulunan sarı lekeleri çamaşır suyu kullanmadan temizleyebilmek için kullanılması gereken birincil ürün şüphesiz karbonattır.

Karbonatın içerisinde yer alan bileşenler klozet yüzeyindeki tüm lekelerin kısa sürede temizlenmesini sağlamaktadır.

Klozette bulunan sarı lekeleri çamaşır suyu kullanmadan temizleyebilmek için klozetin içerisine bol miktarda karbonatı dökün.

Karbonatın ardından içerisine bol miktarda beyaz sirke dökün. Beyaz sirke ve karbonat tepkimeye girdikten sonra fırça yardımıyla güzelce fırçalayın.

Tüm sarı lekelerin olduğu bölgeleri fırçaladığınızdan emin olun. Ardından sifonu çekin. Tüm sarı lekelerin kısa sürede çıktığını göreceksiniz.

Çamaşır suyundan bin kat daha etkili: Klozetteki sarı lekeleri 5 dakikada çıkarmanın sırrı bulundu. Klozetteki sarı lekeler nasıl çıkar? - Resim : 1

Çıkmayan lekeleriniz bulunuyorsa o noktada limon tuzuna başvurabilirsiniz. Limon tuzunu yine sarı lekelerin bulunduğu bölgelere dökebilir ardından fırça yardımıyla iyice fırçalayabilirsiniz.

Bu iki yöntem klozette bulunan tüm sarı lekelerin çamaşır suyu kullanmadan çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

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