Buzullar Alarm Verdi, Tehlike Çanları Çalıyor

Dünya Buzul İzleme Servisi Direktörü Michael Zemp’in Nature dergisinde yayımladığı çalışmaya göre, son on yılda eriyen buzul miktarı, 2000-2011 dönemindeki erime oranını önemli ölçüde aşmış durumda. Çalışma, 35 farklı bilimsel ekibin 230’dan fazla bölgesel tahmin raporunun birleştirilmesiyle gerçekleştirildi ve buzulların erime hızının gezegenin geleceğine nasıl etki edeceğine dair kritik bulgular sundu.

TÜM DENGE BOZULDU

Tatlı su kaynağı olarak büyük önem taşıyan dağ buzullarının da hızla küçüldüğüne dikkat çekilen araştırmada, son 25 yılda yüzde 5’lik bir kayıp yaşandığı belirtiliyor. Normal koşullarda, buzullar kar yağışıyla eriyen kütlelerini telafi ederek dengede kalırken, fosil yakıt kullanımının artırdığı küresel sıcaklıklar nedeniyle bu denge bozuldu.

Araştırmaya göre, 2000-2023 yılları arasında Grönland ve Antarktika’daki buzullar yılda ortalama 270 milyar ton buz kaybetti. Zemp, bu devasa miktarı somutlaştırarak şu çarpıcı hesaplamayı yapıyor: "Her kişi için günde 3 litre su olmak üzere tüm dünya nüfusunun 30 yıllık su tüketimine denk geliyor."

BUZULLARIN YÜZDE 39'U YOK OLDU

Bazı bölgelerde erime oranı dramatik boyutlara ulaştı. Özellikle Avrupa’nın orta kesimlerinde, yaklaşık 20 yıllık bir süreçte buzulların yüzde 39’unun yok olduğu tespit edildi.

Kaynak: ANKA