Buzullar Alarm Verdi, Tehlike Çanları Çalıyor

İklim değişikliğinin etkisiyle dünya genelinde buzulların erime hızında ciddi bir artış olduğu belirlendi. Bilimsel verilerle desteklenen araştırmalar, bu hızlanmanın deniz seviyelerinin yükselmesine neden olurken tatlı su kaynaklarını da tehdit ettiğini ortaya koyuyor.

Son Güncelleme:
Buzullar Alarm Verdi, Tehlike Çanları Çalıyor

Dünya Buzul İzleme Servisi Direktörü Michael Zemp’in Nature dergisinde yayımladığı çalışmaya göre, son on yılda eriyen buzul miktarı, 2000-2011 dönemindeki erime oranını önemli ölçüde aşmış durumda. Çalışma, 35 farklı bilimsel ekibin 230’dan fazla bölgesel tahmin raporunun birleştirilmesiyle gerçekleştirildi ve buzulların erime hızının gezegenin geleceğine nasıl etki edeceğine dair kritik bulgular sundu.

TÜM DENGE BOZULDU

Tatlı su kaynağı olarak büyük önem taşıyan dağ buzullarının da hızla küçüldüğüne dikkat çekilen araştırmada, son 25 yılda yüzde 5’lik bir kayıp yaşandığı belirtiliyor. Normal koşullarda, buzullar kar yağışıyla eriyen kütlelerini telafi ederek dengede kalırken, fosil yakıt kullanımının artırdığı küresel sıcaklıklar nedeniyle bu denge bozuldu.

Araştırmaya göre, 2000-2023 yılları arasında Grönland ve Antarktika’daki buzullar yılda ortalama 270 milyar ton buz kaybetti. Zemp, bu devasa miktarı somutlaştırarak şu çarpıcı hesaplamayı yapıyor: "Her kişi için günde 3 litre su olmak üzere tüm dünya nüfusunun 30 yıllık su tüketimine denk geliyor."

BUZULLARIN YÜZDE 39'U YOK OLDU

Bazı bölgelerde erime oranı dramatik boyutlara ulaştı. Özellikle Avrupa’nın orta kesimlerinde, yaklaşık 20 yıllık bir süreçte buzulların yüzde 39’unun yok olduğu tespit edildi.

Nesli Tükenme Altındaki Kuzey Atlantik Buzul Balinası Yavrusuyla Poz VerdiNesli Tükenme Altındaki Kuzey Atlantik Buzul Balinası Yavrusuyla Poz VerdiYaşam
Küresel sıcaklık artışı devam ederse 2100'de insanlığı felaket bekliyorKüresel sıcaklık artışı devam ederse 2100'de insanlığı felaket bekliyorDünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
Küresel ısınma
Son Güncelleme:
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
D-100'de Feci Kaza: Tıra Çarpan Kamyonet Kağıt Gibi Ezildi D-100'de Feci Kaza: Tıra Çarpan Kamyonet Kağıt Gibi Ezildi
Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Taste Atlas Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemeklerini Seçti: Türkiye’den 4 Lezzet Listeye Girdi Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den 4 Lezzet Listeye Girdi
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
MSB’den Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?