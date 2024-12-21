Nesli Tükenme Altındaki Kuzey Atlantik Buzul Balinası Yavrusuyla Poz Verdi

Nesli tükenme altında olan Kuzey Atlantik buzul balinası ve yavrusu görüntülendi. Son 6 yılda bu türden 36 balinanın öldüğü dikkat çekerken, görüntülenen balinaların yüzdüğü anlar gülümsetti.

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), nesli tehlike altında olan Kuzey Atlantik buzul balinası ve yavrusunun yüzdüğü görüntüleri paylaştı.

Nesli Tükenme Altındaki Kuzey Atlantik Buzul Balinası Yavrusuyla Poz Verdi - Resim : 1

12 YILDA KAYDEDİLEN İLK YAVRUSU

NOAA, nesli tehlike altında olan Kuzey Atlantik buzul balinası ve yavrusunun yüzdüğü görüntüleri paylaştı. Yapılan açıklamada,12 yaşında olan buzul balinasının kaydedilen ilk yavrusu olduğu belirtildi.

NOAA'dan 2023’te yapılan açıklamada, büyük balina türleri arasında ‘yok olma tehlikesi en yüksek’ olan buzul balinalarının sayısının, dünya genelinde toplamda 350'den daha az olduğu ve 70'ten az dişi sayısıyla tükenmenin eşiğinde olduğu ifade edildi.

Nesli Tükenme Altındaki Kuzey Atlantik Buzul Balinası Yavrusuyla Poz Verdi - Resim : 2

SON 6 YILDA 36 BUZUL BALİNASI ÖLDÜ

Son 6 yılda 36 buzul balinasının öldüğü, 33'ünün ağır yaralandığı ve 45'inin hafif yaralanmalara veya hastalığa maruz kaldığı kaydedildi. Ölümlerin çoğunun gemilerin buzul balinalarına çarpması nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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