Annesine Donör Olmak İçin Futbol Kariyerinden Vazgeçti

Futbolcu Murat Turan, siroz hastalığıyla mücadele eden annesi Fatma Turan’a (52) 2 yıl önce donör olup, karaciğeri ile yaşama tutunmasını sağlamıştı. Donör olabileceğini öğrenmeden bir gün önce başka bir kulüpten transfer teklifi alan 28 yaşındaki futbolcu, annesine büyük bir vefa örneği göstererek kariyerinden vazgeçmişti. Bunun üzerine Turan'a, TMOK tarafından Fair Play Sportif Davranış Dalı kapsamında Şeref Diploması Ödülü verildi.

Diplomada “Kendisine yapılan transfer teklifini reddederek kariyerini sonlandırıp siroz hastalığıyla mücadele eden annesine donör olmayı tercih ederek Fair Play ruhuna yakışan bir hareket sergilemesi nedeniyle sayın Murat Turan’a Sportif Davranış Dalı’nda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 2023 Yılı Fair Play Şeref Diploması Ödülü’ne layık görülmüştür” yazısı yer aldı.

‘ANNEM İÇİN KARİYERİMDEN VAZGEÇTİM’

O dönemde gelen teklifleri geri çevirdiğini söyleyen Murat Turan, “Yaklaşık iki yıl önce anneme siroz hastalığı ve karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Kardeşlerimle birlikte donör olmak istedik. Donör olarak ben uyumlu çıktım. O sırada aktif olarak futbol hayatıma devam ediyordum. Tabii böyle bir durum karşısında futbol hayatımı düşünemezdim. Annem için kariyerimden vazgeçtim. O günden bu yana hiç pişman olmadım. Her zaman bu durumdan ‘iyi ki’ diyerek bahsettim." dedi.

Zorlu bir süreç geçirdiklerini anlatan Turan, "Böyle olacağını biliyordum. Sonunun güzel olacağına da her zaman inanmıştım. O dönemde bana gelen teklifler vardı ama hepsini bir kenara bıraktım. Anneme donör olmak için futbol hayatımı erteledim. O zaman da söylemiştim anneme donör olarak seçilmek benim için en güzel teklifti. Belki de hayatımda verdiğim en doğru karar anneme donör olmaktı” diye konuştu.

‘ORGAN NAKLİ HAYATTIR’

Şu anda annesinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Turan, “Sağlık durumumuz gayet iyi, kontrollere devam ediyoruz. Futbola geri dönüş yaptım aynı zamanda spora başladım. Buradan çok güçlü teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 2023 yılı Şeref Diploması Ödülü’ne layık görüldüm, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ödülünü nakil hastalarına adayan Turan, "Onun nazarında şu an hastanede yatan, nakil olan, nakil bekleyen ve onlara donör olan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ödülü onların adına aldığımı söylemek istiyorum. Nice gizli kahramanlar var. O kadar çok hikayeler var ki, hastanede yattığım dönemde birçok hikayeye denk geldim. Onlara şunu söylemek istiyorum; ‘pes etmesinler’, ‘güçlü olsunlar.’ Donör olan her kim varsa o kadar güzel şey başarıyor ki. Organ nakli hayattır, paylaşmaktır, yaşatmaktır” şeklinde konuştu.

2 YIL SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Ameliyattan yaklaşık 2 yıl sonra sahalara döndüğünü ifade eden Turan, “Ameliyat öncesi gördüğüm desteği sahalara döndüğüm zaman da görmek isterdim. Bundan dolayı içim biraz buruk. Tekrardan mücadeleme devam edeceğim. Futbolu çok seviyorum, elimden geldiğince kendimi geliştireceğim. Bu bir tutku, futboldan uzak kalamıyorum." dedi.

Böyle bir karar aldığı için mutlu olduğunu söyleyen futbolcu, şöyle konuştu:

"Kendimle de gurur duyuyorum. Bundan dolayı böyle bir ödüle layık görülmek de çok gurur verici. Doktorlar, futbol oynamam için bir sakınca olmadığını söyledi. Zaten doktorların gözetimi altında futbola döndüm. Kendimde de o azmi gördükten sonra futbol hayatıma tekrar başladım. Şu an bir spor kulübünde aktif olarak başladım. hayallerim ve hedeflerim var. yarım bıraktığım, ertelediğim futbolu tekrar elime alıp dört kolla sarılacağım. Aynı heyecan ve aynı tutkuyla sahalarda koşturmak istiyorum. Futbol, bambaşka bir sevgi. Umarım bundan sonra kariyerim için güzel şeyler olur."

Kaynak: DHA