19 Yaşındaki Engelli Genç Hayatında İlk Kez Yaşadı, Gözyaşlarını Tutamadı

Kırıkkale'de dedesi ve babaannesiyle birlikte yaşayan fiziksel engelli Nimet Akdağ, 19. yaş gününe özel düzenlenen etkinlikle hayatında ilk kez pasta kesip mum üfledi.

Umuda Yolculuk Derneği'nin organizasyonuyla Kırıkkale Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan kutlama, keyifli anlara ev sahipliği yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ustalar Topluluğu'nun şarkılarıyla eşlik ettiği etkinlikte, doğum günü pastasının kesildiği anlar mutluluğu ve gözyaşlarını buluşturdu.

“ZEYNEP ABLAM ANNEM OLDU”

Hayatındaki zorlukları gönüllü bakıcısı Zeynep Yurtkuran'ın desteğiyle aşan Akdağ, "Zeynep ablama çok teşekkür ederim. Onun sayesinde yaşıyorum. Annem yok, beni küçükken bırakıp gitti ama Zeynep ablam annem oldu" dedi.

Kutlamaya katılan Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, "Nimet kızımızın 19. yaş gününü kutluyoruz. Çok büyük bir ailesi var ve biz de onun yanında olmaktan mutluyuz. Kırıkkale Belediyesi olarak engellilerin ve dezavantajlı grupların her zaman yanındayız" diye dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Umuda Yolculuk Derneği Başkanı Banu Doğan, "Nimet kızımızın pasta kesme hayalini gerçekleştirdik. Böyle özel kızlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Torununun bakımını üstlenen babaanne Nimet Akdağ (82) ise, "Bakımı dedesi ve benim üzerimde. Allah razı olsun, Zeynep hanım çok destek oluyor. Onun sayesinde Nimet her yeri görüyor, geziyor. Bizlere çok yardımları oluyor, dualarımız eksik olmuyor" sözleriyle duygularını ifade etti.

Doğum günü etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA