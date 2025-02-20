D-100'de Feci Kaza: Tıra Çarpan Kamyonet Kağıt Gibi Ezildi

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında bir kamyonet park halindeki tıra arkadaş çarpması sonucu ezildi. Kaza sonucu kamyonette ezilen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-100 kara yolu Erenler ilçesi Modern Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinde ilerlemekte olan M.K. kontrolündeki 14 ADD 097 plakalı kamyonet, ışıklarda duran tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanı etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü M.K. ile yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, araç içerisinde sıkışan 2 yaralı bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Araçların bölgeden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA