Bulaşık Süngeri Renkleri Ne Anlama Geliyor? Bir Renk Farkı Bütün Tabaklarınızı Çizebilir
Mutfakta en çok kullanılan temizlik araçlarından biri olan bulaşık süngerleri, farklı renkleriyle dikkat çekiyor. Çoğu kişi bu renklerin yalnızca üreticilerin estetik tercihi olduğunu düşünse de, aslında her rengin bulaşık temizliğinde ayrı bir işlevi var.
Her bulaşık süngeri, köpük kauçuk kısmı ve ona yapıştırılmış aşındırıcı tabakadan oluşur. İşte bu aşındırıcı tabakanın rengi, süngerin sertlik derecesini ve kullanım alanını belirler. Yanlış sünger seçimi, hem bulaşıkların çizilmesine hem de etkisiz temizlik sonuçlarına yol açabilir.
SÜNGER RENKLERİ VE ANLAMLARI
Sarı Sünger
En çok tercih edilen modellerin başında gelir. Yumuşak yapısı sayesinde cam eşyalar, porselenler ve kristaller için idealdir. Ancak karbon birikintilerini veya kurumuş kirleri temizlemekte yetersiz kalır.
Yeşil Sünger
Yeşil aşındırıcı tabaka, sert yapısıyla bilinir. Yanmış yağlar, inatçı lekeler ve kurumuş yemek artıkları için etkilidir. Ancak emaye veya yapışmaz yüzeylerde çizilme riski taşır.
Siyah Sünger
En sert sünger çeşididir. Yoğun aşındırıcı yapısı sayesinde karbon kalıntıları ve zorlu lekeleri temizler. Ancak hassas yüzeylerde kullanılmaz. Daha çok lavabo, küvet ve tuvalet temizliğinde tercih edilir.
Mavi Sünger
Yumuşak yapısıyla sarı süngerden daha serttir. Cam ve porselen için uygundur, fakat yoğun yağ ve eski lekeler karşısında etkili değildir.
Kırmızı / Turuncu Sünger
Orta sertlikteki bu süngerler, teflon ve emaye yüzeyler için güvenli kabul edilir. Kurumuş yemek artıklarını temizlemede oldukça etkilidir.
DOĞRU SÜNGER SEÇİMİ ÖNEMLİ
Temizlikte maksimum verim almak için aynı üreticinin süngerlerini tercih etmek önerilir. Çünkü renkler, markadan markaya değişiklik gösterebilir. Ayrıca mutfakta farklı yüzeyler için birden fazla sünger bulundurmak hijyen açısından da avantaj sağlar.
Hassas tabak ve bardaklar için: Sarı ve kırmızı sünger
Normal tabak ve metal tencereler için: Yeşil sünger
Zor lekeler ve ağır temizlik için: Siyah sünger
Kaynak: Haber Merkezi