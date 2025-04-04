Bulaşık Makinesinde Bardakların Çizilmesini Önlemek İçin Basit Önlemler

Bardaklarda oluşan çiziklerin başlıca nedenleri arasında yanlış deterjan seçimi, yüksek sıcaklıkta yıkama programları ve sert su kullanımı öne çıkıyor. Bu sorunları önlemek için bazı basit ancak etkili yöntemlere başvurmak gerekiyor.

DOĞRU DETERJAN TERCİHİ ÖNEMLİ

Cam eşyaların yüzeyini aşındırmayan, özel olarak formüle edilmiş yumuşak deterjanlar kullanmak çizilmelerin önüne geçebilir. Aşındırıcı içeren deterjanlar cam yüzeylerde kalıcı izler bırakabiliyor.

PARLATICI VE TUZ KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Bulaşık makinesinin parlatıcı gözü mutlaka doldurulmalı. Parlatıcı, cam yüzeylerin daha parlak ve pürüzsüz kalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, suyun sertliğine göre ayarlanacak makine tuzu kullanımı da camlarda matlaşma ve çizilme oluşumunu engellemede etkili.

YIKAMA SICAKLIĞI VE PROGRAM SEÇİMİNE DİKKAT

Cam bardaklar yüksek sıcaklığa karşı hassas olduğundan, 40-50°C aralığındaki düşük sıcaklık programlarının tercih edilmesi öneriliyor. Yüksek ısıda yıkama camın yapısına zarar vererek çatlama veya çizilmelere yol açabiliyor.

BARDAKLARIN MAKİNEDEKİ KONUMU DA ÖNEM TAŞIYOR

Bardakların makineye yerleştirilme biçimi de çizilmeye neden olabiliyor. Bardakların birbirine temas etmemesi, sürtünme kaynaklı hasarları önlemek adına dikkat edilmesi gereken bir detay.

TERMAL ŞOKA KARŞI ÖNLEM ALIN

Bardakların elde sıcak suyla yıkanıp hemen ardından makineye yerleştirilmesi, cam yüzeyde ani ısı değişimi nedeniyle çatlamalara ya da çizilmelere sebep olabiliyor. Bu nedenle elde ön durulama yapılmaması tavsiye ediliyor.

AŞINDIRICI SÜNGERLERDEN KAÇINILMALI

Elde temizlik yapılması gerekiyorsa, sert ve eski süngerler yerine yumuşak yüzeyli süngerler kullanılmalı. Aksi halde cam yüzeyde kalıcı çizikler oluşabilir.

Bu basit önlemler sayesinde cam bardaklar uzun süre parlaklığını koruyabilir, çizilme ve matlaşma sorunu en aza indirilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi