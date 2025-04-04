Bulaşık Makinesinde Bardakların Çizilmesini Önlemek İçin Basit Önlemler
Bulaşık makineleri, mutfakta zamandan tasarruf sağlayan en pratik ev aletlerinden biri. Ancak sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de makinelerde yıkanan bardakların zamanla çizilmesi ve matlaşması. Bu durum, hem estetik hem de kullanım açısından rahatsız edici olabilir.
Bardaklarda oluşan çiziklerin başlıca nedenleri arasında yanlış deterjan seçimi, yüksek sıcaklıkta yıkama programları ve sert su kullanımı öne çıkıyor. Bu sorunları önlemek için bazı basit ancak etkili yöntemlere başvurmak gerekiyor.
DOĞRU DETERJAN TERCİHİ ÖNEMLİ
Cam eşyaların yüzeyini aşındırmayan, özel olarak formüle edilmiş yumuşak deterjanlar kullanmak çizilmelerin önüne geçebilir. Aşındırıcı içeren deterjanlar cam yüzeylerde kalıcı izler bırakabiliyor.
PARLATICI VE TUZ KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ
Bulaşık makinesinin parlatıcı gözü mutlaka doldurulmalı. Parlatıcı, cam yüzeylerin daha parlak ve pürüzsüz kalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, suyun sertliğine göre ayarlanacak makine tuzu kullanımı da camlarda matlaşma ve çizilme oluşumunu engellemede etkili.
YIKAMA SICAKLIĞI VE PROGRAM SEÇİMİNE DİKKAT
Cam bardaklar yüksek sıcaklığa karşı hassas olduğundan, 40-50°C aralığındaki düşük sıcaklık programlarının tercih edilmesi öneriliyor. Yüksek ısıda yıkama camın yapısına zarar vererek çatlama veya çizilmelere yol açabiliyor.
BARDAKLARIN MAKİNEDEKİ KONUMU DA ÖNEM TAŞIYOR
Bardakların makineye yerleştirilme biçimi de çizilmeye neden olabiliyor. Bardakların birbirine temas etmemesi, sürtünme kaynaklı hasarları önlemek adına dikkat edilmesi gereken bir detay.
TERMAL ŞOKA KARŞI ÖNLEM ALIN
Bardakların elde sıcak suyla yıkanıp hemen ardından makineye yerleştirilmesi, cam yüzeyde ani ısı değişimi nedeniyle çatlamalara ya da çizilmelere sebep olabiliyor. Bu nedenle elde ön durulama yapılmaması tavsiye ediliyor.
AŞINDIRICI SÜNGERLERDEN KAÇINILMALI
Elde temizlik yapılması gerekiyorsa, sert ve eski süngerler yerine yumuşak yüzeyli süngerler kullanılmalı. Aksi halde cam yüzeyde kalıcı çizikler oluşabilir.
Bu basit önlemler sayesinde cam bardaklar uzun süre parlaklığını koruyabilir, çizilme ve matlaşma sorunu en aza indirilebilir.
Kaynak: Haber Merkezi