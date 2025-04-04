Nisan Ayında Ne Ekilir? İşte Nisan Ayında Ekilmesi Gereken Sebze ve Meyveler

İlkbaharın ortasına denk gelen Nisan ayı, doğanın canlandığı, toprağın ısındığı ve ekim dikim için ideal koşulların oluştuğu özel bir dönemdir. Peki nisan ayında ne ekilir? İşte nisan ayında ekilmesi gereken sebze ve meyveler...

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Nisan Ayında Ne Ekilir? İşte Nisan Ayında Ekilmesi Gereken Sebze ve Meyveler

Nisan, sebze ve meyve yetiştirmek isteyenler için tam anlamıyla doğru zamandır. Aynı zamanda çiçek severler de bu dönemde rengarenk türleri toprakla buluşturarak evlerini ya da bahçelerini canlandırabilir. Isınan hava koşulları, tohumların daha kolay filizlenmesini ve bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağlar. Bu ayda ekilecek bitkilerle hem sofranıza taze ürünler kazandırabilir hem de yaşadığınız alanı doğayla buluşturabilirsiniz.

İşte nisan ayında ekilmesi gereken sebze ve meyveler...

Sebzeler:
- Domates
- Biber
- Patlıcan
- Salatalık
- Kabak
- Fasulye
- Havuç
- Marul
- Ispanak
- Pırasa

Meyveler:
- Çilek
- Kavun
- Karpuz

Baklagiller ve Tahıllar:
- Nohut
- Mercimek
- Mısır

Kaynak: Haber Merkezi

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