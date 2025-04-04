Nisan Ayında Temettü Ödeyecek Şirketler Belli Oldu: Hangi Şirket Ne Zaman, Kaç TL Ödeyecek?
Borsa İstanbul'da Nisan 2025'te 24 şirket temettü ödemesi yapacak. Temettü ödemeleriyle ilgili detaylar netleşti ve yatırımcılar, hangi şirketin ne kadar temettü ödeyeceğini öğrenmiş oldu. İşte Nisan ayında temettü ödemesi yapacak şirketler ve ödeme tarihleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da Nisan 2025'te temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu. Yatırımcılar, şirketlerin belirlediği tarihlerde nakit temettü ödemeleri alacak. Temettü ödemelerinin detayları netleşti ve yatırımcılar ödeme miktarlarını öğrenmiş oldu.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ EN YÜKSEK TEMETTÜYÜ ÖDEYECEK
En yüksek hisse başına temettü ödemesini ise Çelebi Hava Servisi (CLEBI) yapacak. Yatırımcılar, temettü ödemelerinin tarihlerini takip ederek, hangi şirketin ne kadar ödeme yapacağını öğrenebilecek. İşte temettü ödemesi yapacak şirketler...
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON)
8 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 0,85 TL temettü ödemesi yapılacak.
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY)
9 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 12,64 TL temettü ödemesi yapılacak.
KOÇ HOLDİNG A.Ş. (KCHOL)
10 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 5,85 TL temettü ödemesi yapılacak.
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALCAR)
10 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 53,73 TL temettü ödemesi yapılacak.
LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)
11 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 14,26 TL temettü ödemesi yapılacak.
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (VAKKO)
15 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 3,40 TL temettü ödemesi yapılacak.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (ALBRK)
15 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 0,15 TL temettü ödemesi yapılacak.
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN)
15 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 0,27 TL temettü ödemesi yapılacak.
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)
15 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 7,00 TL temettü ödemesi yapılacak.
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI)
16 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 1,70 TL temettü ödemesi yapılacak.
ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)
17 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 2,25 TL temettü ödemesi yapılacak.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SELEC)
17 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 0,34 TL temettü ödemesi yapılacak.
AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
21 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 0,21 TL temettü ödemesi yapılacak.
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. (KSTUR)
21 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 11,90 TL temettü ödemesi yapılacak.
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
22 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 0,10 TL temettü ödemesi yapılacak.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI)
24 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 125,38 TL temettü ödemesi yapılacak.
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (AVPGY)
25 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 1,50 TL temettü ödemesi yapılacak.
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)
25 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 0,35 TL temettü ödemesi yapılacak.
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA)
28 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 0,03 TL temettü ödemesi yapılacak.
NATURGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NTGAZ)
28 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 0,49 TL temettü ödemesi yapılacak.
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
29 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 2,87 TL temettü ödemesi yapılacak.
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. (BRKVY)
30 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 0,46 TL temettü ödemesi yapılacak.
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (BRYAT)
30 Nisan 2025 tarihinde hisse başına net 49,78 TL temettü ödemesi yapılacak.
Yatırımcılar, bu temettü ödemeleriyle ilgili olarak hisse başı ödeme miktarlarını ve ödeme tarihlerine göre yatırım stratejilerini belirleyecek.