Nisan Ayında Temettü Ödeyecek Şirketler Belli Oldu: Hangi Şirket Ne Zaman, Kaç TL Ödeyecek?

Borsa İstanbul’da Nisan 2025'te temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu. Yatırımcılar, şirketlerin belirlediği tarihlerde nakit temettü ödemeleri alacak. Temettü ödemelerinin detayları netleşti ve yatırımcılar ödeme miktarlarını öğrenmiş oldu.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ EN YÜKSEK TEMETTÜYÜ ÖDEYECEK

En yüksek hisse başına temettü ödemesini ise Çelebi Hava Servisi (CLEBI) yapacak. Yatırımcılar, temettü ödemelerinin tarihlerini takip ederek, hangi şirketin ne kadar ödeme yapacağını öğrenebilecek. İşte temettü ödemesi yapacak şirketler...