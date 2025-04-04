20 Yıllık Hostes İtiraf Etti: Uçakta Sakın Bunları Sipariş Etmeyin

Uçak yolculukları heyecan verici olduğu kadar yorucu da olabilir. Havalimanındaki uzun kuyruklar, bekleme süreleri ve yüksek fiyatlar derken yolcular çoğu zaman uçağa adım attıklarında yemek sipariş etmeye yöneliyor. Ancak kabin ekibine göre bu durum bazı sağlık ve konfor sorunlarına yol açabiliyor.

Tecrübeli uçuş görevlileri, gökyüzünde seyahat ederken uzak durmanız gereken 5 gıdayı sıraladı. İşte, uçakta asla sipariş etmemeniz gereken o yiyecek ve içecekler...

1. Kokulu Atıştırmalıklar

Soğan aromalı cipsler, barbekü baharatlı mısır gevrekleri ya da güçlü kokular yayan atıştırmalıklar, kabin içinde istenmeyen bir ortam yaratabiliyor. Özellikle barbekü aromalarının, uçak içi hava sisteminde duman veya yanık kokusuna benzer bir etki yarattığı belirtiliyor. Bu da hem kabin ekibini hem de diğer yolcuları rahatsız edebilir.

2. Sıcak İçecekler

Birçok yolcu için uçakta kahve ya da çay içmek keyifli bir alışkanlık olabilir. Ancak bazı uçuş görevlileri, bu sıcak içeceklerde kullanılan suyun kaynağından endişe duyuyor. Uçakta kullanılan su depolarının temizliği ve ne kadar sıklıkla bakımdan geçirildiği belirsiz. Bu da sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Üstelik bazı durumlarda demlenen içeceklerin tuvalet lavabosuna döküldüğü ve tekrar kullanılmaya çalışıldığı iddiaları da mevcut.

3. Gaz Yapan Yiyecekler

Fasulye, brokoli, lahana gibi gazlı yiyecekler uçuş sırasında sindirim sistemi üzerinde baskı oluşturabilir. Kabin basıncı ve sirkülasyon nedeniyle bu tür yiyecekler, mide şişkinliği ve rahatsızlıklara yol açabilir. Ayrıca bu durum, diğer yolcuların konforunu da olumsuz etkileyebilir.

4. Et Bazlı Yemekler

Uzun uçuşlarda sunulan sıcak yemekler arasında yer alan et ürünleri, riskli olabilir. Uygun koşullarda saklanmayan ya da ısıtılmayan etler, gıda zehirlenmesine neden olabilir. Uçakta yaşanabilecek teknik sorunlar veya servis gecikmeleri bu riski daha da artırabiliyor. Uçuş görevlileri, özellikle hassas mideye sahip yolcuların bu tür yemeklerden uzak durmasını öneriyor.

5. Alkollü İçecekler

Uçuş sırasında alkol tüketmek cazip görünebilir ancak uzmanlar, yüksek irtifada alkolün vücuda daha hızlı etki ettiğini ve dehidrasyonu artırdığını söylüyor. Alkol, su kaybını hızlandırarak yorgunluk, baş ağrısı ve mide bulantısına neden olabilir. Özellikle tuzlu kokteyller, susuzluğu daha da artırarak uçuş deneyimini zorlaştırabilir.

Kaynak: Haber Merkezi