Nisan Ayında Hangi Balık Yenir? İşte Nisan Ayında Tüketince Faydası 5 Kat Artan Balık Türleri

Bahar aylarının gelişiyle birlikte denizlerdeki ekosistem de değişim gösteriyor. Balık türlerinin bir kısmı üreme dönemine girerek av yasağına alınırken, bazı türler ise yılın en lezzetli zamanlarını yaşıyor. Bu nedenle Nisan ayı, taze ve besleyici deniz ürünlerini sofralara taşımak isteyenler için oldukça ideal bir dönem. Peki nisan ayında hangi balıklar yenir?

NİSAN AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

1 Levrek

İlkbaharda lezzeti artan levrek, hem sağlıklı hem de çok yönlü bir balıktır. Izgarada, fırında ya da buğulama olarak hazırlanarak sofralara şıklık katar.

2 Kalkan

Kalkan balığı, Nisan ayında tam anlamıyla zirvede! Yağ oranı ve yumuşak etiyle özellikle ızgara ve tavada enfes sonuçlar verir.

3 Mercan

Beyaz etli, hafif ve aromatik bir balık olan mercan, bu ayda oldukça lezzetlidir. En iyi sonucu fırında ya da ızgarada pişirildiğinde verir.

4 Kılıç Balığı

Yoğun dokusu ve düşük yağ oranıyla kılıç balığı, özellikle ızgara veya şiş olarak hazırlandığında muhteşem bir alternatif sunar.

5 Tekir & Barbun

Tavanın yıldızları olan bu iki küçük ama lezzetli balık, özellikle çıtır çıtır kızartıldığında tam bir ziyafet sunar. Taze ve küçük boyutlu olanları tercih etmek lezzeti artırır.

6 Mezgit

Yılın büyük bir bölümünde tercih edilebilen mezgit, Nisan ayında da sofralarda yerini alabilir. Hafif yapısıyla özellikle buğulama veya kızartma için uygundur.

Kaynak: Haber Merkezi