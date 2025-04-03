Baharla Birlikte Hasadı Başladı! Kilosu Gram Altınla Yarışıyor: Kanserden Kalbe Kadar Her Şeye Şifa Oluyor

Baharın gelişiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen kuzu göbeği mantarının yeniden toprak yüzeyine çıkmasıyla hasadı başladı.

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Baharla Birlikte Hasadı Başladı! Kilosu Gram Altınla Yarışıyor: Kanserden Kalbe Kadar Her Şeye Şifa Oluyor

Türkiye’de doğal olarak belirli bölgelerde bulunan bu mantar, özellikle Sinop’un Boyabat ilçesinde toplanmaya başlandı.

Baharla Birlikte Hasadı Başladı! Kilosu Gram Altınla Yarışıyor: Kanserden Kalbe Kadar Her Şeye Şifa Oluyor - Resim : 1

DOĞADAN FIŞKIRAN ŞİFA KAYNAĞI

Nisan ve mayıs aylarında yağmurların ardından çam, meşe, köknar ve sedir ağaçlarının diplerinde yetişen kuzu göbeği mantarı, herhangi bir ekim gerektirmeden tamamen doğal yollarla büyüyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sağlık açısından birçok fayda sunuyor.

Baharla Birlikte Hasadı Başladı! Kilosu Gram Altınla Yarışıyor: Kanserden Kalbe Kadar Her Şeye Şifa Oluyor - Resim : 2

KUZU GÖBEĞİ MANTARININ FAYDALARI

Kansızlığı Önler: Demir eksikliğine bağlı anemi riskini azaltarak el ve ayak üşümesini engeller.

Kanseri Önleyici Etki Gösterir: Niosin ve selenyum içeriğiyle prostat kanserine karşı koruyucu bir kalkan oluşturur.

Kan Şekerini Dengeler: Ani kan şekeri dalgalanmalarını önleyerek diyabet hastaları için faydalı olabilir.

Kalp ve Karaciğer Sağlığını Korur: Enzimleri yenileyerek damar tıkanıklığı, felç ve kalp krizi riskini azaltır.

Göz Hastalıklarına Karşı Korur: B2 vitamini bakımından zengin olan kuzu göbeği, katarakt ve glokom riskini azaltır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Yüksek antioksidan içeriğiyle vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Hasat Mantar Sinop
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