Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 TL

Kardelenleri koparmanın cezasının ise bu yıl 244 bin 315 TL’ye çıktığı öğrenildi. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı’nda havaların biraz yumuşaması ve ilk cemrenin düşmesiyle birlikte baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, erimeye başlayan karların arasından çiçek açtı.

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkı’nda açan kardelenleri koparmanın cezasının ise 109 bin 593 liradan 244 bin 315 TL’ye çıktığı öğrenildi.

Spil Dağı Milli Parkı’nda açan kardelenler, doğa ve fotoğrafseverler için adeta görsel şölen oluşturdu.



Kardelenlerin fotoğraflarını çekmeye gelen fotoğraf severlerden Nursel Türkyılmaz, "İlk defa Spil’de kardelen görüyorum, çok güzeller. Onları fotoğraflamak için çıktım, çok güzel görüntüler yakalıyorum. Baharın müjdecisi ve karların içinde çok güzel duruyorlar" dedi.

Fotoğraf çekmeye gelen üniversite öğrencisi Elif Özdemir ise, "Burada öğrenciyim. İlk defa Spil’e çıkıp kardelenleri böyle karla birlikte görmek muhteşem bir duygu. Herkesi buraya gelip bu güzellikleri görmelerini istiyorum. Bununla birlikte baharın geldiğini hissediyoruz. Güneş pırıl pırıl, orman da çok güzel" diye konuştu.

Bir diğer fotoğraf tutkunu Mustafa Safa Soğukpınar ise şunları söyledi:

"Spil’e kardelenleri çekmeye geldim. Oldukça şaşırdım aslında, Spil’de böyle güzel kardelenleri görmeyi beklemiyordum. Baharın müjdecisi, artık soğuklar yavaş yavaş terk etmeye başladı. Deprem bölgesinde de insanlarımız, vatandaşlarımız için bir nebze de olsa baharın müjdecisi olduğunu düşünüyorum."

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde idari para cezası uyguluyor. Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere Çevre Kanunu’na göre 2021 yılında 80 bin 460 lira uygulanan idari para cezası, 2022 yılında 109 bin 593 liraya ve bu yıl ise 244 bin 315 TL’ye yükseltildiği öğrenildi. Milli Park içinde bu çiçeğin koparılmasının cezasının ise mevcut cezanın iki katı olarak uygulanacağı bildirildi.