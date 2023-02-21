Mahsun Kırmızıgül’ün film davasında yeni gelişme

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, 3 Şubat’ta vizyona girecek olan “Prestij Meselesi” adlı filmde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül’e dava açmıştı. Söz konusu davanın görülmesine İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatı katıldı. Duruşmada davacı avukatı, önceki beyanlarını tekrarladıklarını söyleyerek tedbir talebini yineledi. Davalı tarafın avukatı ise mahkemeden tedbir talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı tarafın iddialarının görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nce değerlendirilmesi gereken taleplerden olduğunu belirterek, dosya hakkında görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA