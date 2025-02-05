Bilim İnsanları Açıkladı: Kasları Saatler İçerisinde Onarıyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor

Zencefilgiller familyasına ait olan zerdeçal, mutfakta yaygın olarak baharat ve doğal renklendirici olarak kullanılıyor. Ancak yüzyıllardır geleneksel tıpta da önemli bir yere sahip. UOC’ye bağlı Epi4Health araştırma grubu, zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkuminin, kas-iskelet sisteminde antrenman sonrası meydana gelen hasarı ve iltihabı azalttığını belirledi.

Antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle bilinen kurkuminin sağlık üzerindeki faydaları daha önce pek çok araştırmayla ortaya konmuştu. Ancak bu son çalışmada, özellikle sporcular üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmanın sonuçları, Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği'nin dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılardan Daniel Vasile Popescu-Radu, bilimsel inceleme kapsamında kurkuminin kas iyileşmesini hızlandırdığı, fiziksel efordan kaynaklanan ağrıyı ve güç kaybını azalttığı bulgusuna ulaştıklarını belirtti. Ayrıca, bir maddenin etkinliğinin dozaj, biyoyararlanım ve uygulama zamanına bağlı olduğunu vurguladı.

EGZERSİZ SONRASI KASLARIN TOPARLANMASINA YARDIMCI OLUYOR

Uzmanlara göre, kurkumin egzersiz sonrası kaslarda oluşan iltihabı ve oksidatif stresi azaltıyor, ağrıyı hafifletiyor ve eklem hareketliliğini artırıyor. Popescu-Radu, "Önerilen dozlarda kurkumin tüketmek, antrenman sonrası toparlanmayı hızlandırır" derken, her bireyin metabolik özelliklerinin farklı olması nedeniyle dozajın uzman kontrolünde ayarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Bilim insanları, sağlıklı bireyler için günlük ideal kurkumin dozunun 1 ila 4 gram arasında değişebileceğini belirtiyor. Özellikle kaslarda mikro hasara yol açabilen eksantrik egzersizler yapan sporcuların bu bileşenden fayda sağlayabileceği ifade ediliyor.

Araştırmaya katkı sunan bilim insanlarından Patricia Martinez, "En iyi sonuçlar, kurkumin antrenmandan sonra alındığında elde ediliyor" dedi.

KURKUMİN EMİLİMİ NASIL ARTIRILABİLİR?

Araştırmacılar, kurkuminin faydalı özelliklerine rağmen etkinliğinin bireysel metabolik faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Hormonal yapı, vücut kompozisyonu ve bireysel metabolizma hızı gibi faktörlerin, kurkuminin vücutta ne kadar etkili olacağını doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

Popescu-Radu, kurkuminin biyoyararlanımının, piperin gibi bileşenlerle birleştirilerek artırılabileceğini ancak farklı katılımcı gruplarının farklı sonuçlar göstermesi nedeniyle verilerin genelleştirilmesinin zor olduğunu belirtti. Bu durumun özellikle kadın sporcular ve hormonal değişim dönemindeki bireyler için geçerli olduğu vurgulandı.

Popescu-Radu, "Egzersiz öncesi ve sonrası kurkumin tüketimi, kas iyileşmesini hızlandırıyor, ağrıyı azaltıyor ve vücudun antioksidan savunmasını güçlendiriyor" diyerek, bu alandaki çalışmaların genişletilmesi gerektiğini ifade etti.