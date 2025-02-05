O Bankada Hesabı Olanlar Havalara Uçacak! Başvurana Ücretsiz iPhone 15 Verilecek

Akbank, genç müşterilerine yönelik dikkat çeken bir kampanya başlattı. 18-26 yaş arasındaki kullanıcılar, belirlenen şartları yerine getirerek iPhone 15 kazanma şansı yakalayabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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O Bankada Hesabı Olanlar Havalara Uçacak! Başvurana Ücretsiz iPhone 15 Verilecek - Resim: 1

Akbank, 24 Ocak 2025 – 24 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak “Genç Akbanklılara Özel iPhone 15 Çekilişi” kampanyasıyla, genç müşterilerine hem avantajlı bankacılık işlemleri sunuyor hem de 10 adet iPhone 15’ten birini kazanma şansı veriyor.

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O Bankada Hesabı Olanlar Havalara Uçacak! Başvurana Ücretsiz iPhone 15 Verilecek - Resim: 2

Kampanyaya katılmak isteyen gençler, Akbank Mobil uygulaması üzerinden “Senin İçin” menüsündeki “Kampanyalar ve Fırsatlar” bölümüne girerek çekiliş hakkı elde edebilir.

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O Bankada Hesabı Olanlar Havalara Uçacak! Başvurana Ücretsiz iPhone 15 Verilecek - Resim: 3

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

18-26 yaş arasındaki Akbank müşterileri kampanyaya katılabilir.
Kampanya 24 Ocak 2025 – 24 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
Her katılımcı, toplamda en fazla 10 çekiliş hakkı kazanabilir.
Çekilişe katılım için, Akbank sisteminde cep telefonu numarası ve Ad-Soyad bilgilerinin eksiksiz olması gerekiyor.

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