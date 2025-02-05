O Bankada Hesabı Olanlar Havalara Uçacak! Başvurana Ücretsiz iPhone 15 Verilecek
Akbank, genç müşterilerine yönelik dikkat çeken bir kampanya başlattı. 18-26 yaş arasındaki kullanıcılar, belirlenen şartları yerine getirerek iPhone 15 kazanma şansı yakalayabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Akbank, 24 Ocak 2025 – 24 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak “Genç Akbanklılara Özel iPhone 15 Çekilişi” kampanyasıyla, genç müşterilerine hem avantajlı bankacılık işlemleri sunuyor hem de 10 adet iPhone 15’ten birini kazanma şansı veriyor.
Kampanyaya katılmak isteyen gençler, Akbank Mobil uygulaması üzerinden “Senin İçin” menüsündeki “Kampanyalar ve Fırsatlar” bölümüne girerek çekiliş hakkı elde edebilir.
KAMPANYA ŞARTLARI NELER?
18-26 yaş arasındaki Akbank müşterileri kampanyaya katılabilir.
Kampanya 24 Ocak 2025 – 24 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
Her katılımcı, toplamda en fazla 10 çekiliş hakkı kazanabilir.
Çekilişe katılım için, Akbank sisteminde cep telefonu numarası ve Ad-Soyad bilgilerinin eksiksiz olması gerekiyor.