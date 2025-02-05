O Bankada Hesabı Olanlar Havalara Uçacak! Başvurana Ücretsiz iPhone 15 Verilecek

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

18-26 yaş arasındaki Akbank müşterileri kampanyaya katılabilir.

Kampanya 24 Ocak 2025 – 24 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Her katılımcı, toplamda en fazla 10 çekiliş hakkı kazanabilir.

Çekilişe katılım için, Akbank sisteminde cep telefonu numarası ve Ad-Soyad bilgilerinin eksiksiz olması gerekiyor.