Ne Mevduat Ne Dolar! Uzmanı 2025'in En Çok Kazandıracak Yatırımını Açıkladı

YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRECEK

ABD’nin uyguladığı kota, siyaset ve para politikalarının altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayan Özman, yükseliş trendinin süreceği öngörüsünde bulundu.

'ALTININ DÜŞME İHTİMALİ YOK'

Mevcut ekonomik tablo nedeniyle altın fiyatlarında bir düşüş beklenmediğini belirten Özman, şu değerlendirmelerde bulundu:

Dünya piyasasında 2 bin 872 dolarlık ONS fiyatının ülkemize yansıması ise gram altının 3 bin 345 TL’ye yükselmesi ile oldu. İstanbul Altın Borsası’nda da 24 ayar altın gramı 3 bin 330 TL oldu. Bu da Türkiye için hem TL hem de ONS bazında yeni bir rekor oldu. Savaşlar nihayete erse, Trump Filistin-Gazze söylemlerinden geri dönse bile Amerikan ekonomisinin çok iyiye gitmediğinin emareleri görülmediği andan itibaren altın fiyatlarının düşme ihtimali yok.