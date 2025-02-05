Ne Mevduat Ne Dolar! Uzmanı 2025'in En Çok Kazandıracak Yatırımını Açıkladı
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, küresel ekonomik belirsizlikler, savaş ortamının devam etmesi ve ticaret savaşları endişesi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyledi.
ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR
Dünya piyasalarında hızla değer kazanan altın, hem ons hem de gram bazında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Başkan Özman, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin olaylarına dair açıklamalarının da altındaki yükselişi tetiklediğini belirtti.
YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRECEK
ABD’nin uyguladığı kota, siyaset ve para politikalarının altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayan Özman, yükseliş trendinin süreceği öngörüsünde bulundu.
'ALTININ DÜŞME İHTİMALİ YOK'
Mevcut ekonomik tablo nedeniyle altın fiyatlarında bir düşüş beklenmediğini belirten Özman, şu değerlendirmelerde bulundu:
Dünya piyasasında 2 bin 872 dolarlık ONS fiyatının ülkemize yansıması ise gram altının 3 bin 345 TL’ye yükselmesi ile oldu. İstanbul Altın Borsası’nda da 24 ayar altın gramı 3 bin 330 TL oldu. Bu da Türkiye için hem TL hem de ONS bazında yeni bir rekor oldu. Savaşlar nihayete erse, Trump Filistin-Gazze söylemlerinden geri dönse bile Amerikan ekonomisinin çok iyiye gitmediğinin emareleri görülmediği andan itibaren altın fiyatlarının düşme ihtimali yok.
'2025'İN EN ÇOK KAZANDIRANI OLACAK'
Altın fiyatları yükselmeye devam eder. Bu kadar hızlı yükselmese bile yükselmeye devam edecektir. 2023-2024’te geleneksel yatırım araçları arasında en fazla kazanç sağlayan altın, 2025 yılında da en yüksek kazancı sağlayacak yatırım aracı olacaktır.