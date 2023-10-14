Bilecik'te görüldü, dünyanın en zehirli türleri arasında!

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen "Argiope lobata" Sivas, Tokat, Malatya ve Eskişehir'in ardından Bilecik'te de görüldü.

Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ bölgesinde bir site bahçesinde bulunan kamelyada daha önceden hiç bir yerde görmediği bir örümcek gören vatandaş durumu hemen belediye haber verdi. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri hemen ihbar yapılan yere giderek, örümceği alarak bir kavanoz içine koydular.

ARAŞTIRMALAR ORTAYA KOYDU

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, merkeze getirilen örümceğin fotoğraf ve videosunu çekmesinin ardından yaptığı araştırma sonucunda örümceğin "Argiope lobata" olduğunu öğrendi.

"DİKKAT ÇEKİCİYDİ"

Örümceğin dikkat çekici olduğunu söyleyen Avcı, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını söyleyerek, böcekte bulunan zehirin "nörodejeneratif" hastalığında kullanıldığını, Türkiye'de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti. Birçok örümcek türüne göre daha iri olan argiope lobata, dış yapısı ile de dikkat çekiyor.

ARGİOPE LOBATA

Argiope lobata, Araneidae familyasına ait bir örümcek türüdür. Ayrıca çizgili bahçe örümceği veya yazı örümceği olarak da bilinir. Dişiler vücut uzunluğu 25 mm'ye kadar, erkekler ise 6 mm'ye kadar büyüyebilen büyük ve renkli örümceklerdir. Argiope lobata, Türkiye dahil Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da yaygın olarak bulunur.

Argiope lobata, genellikle ipek zigzag deseniyle süslenmiş ayırt edici ağı ile tanınır. Bu desenin avı çekmeye ve yırtıcıları caydırmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. Argiope lobata, sinek, arı ve yaban arısı gibi böceklerin avcısıdır. Avını yemeden önce zehrini kullanarak felç eder.

Argiope lobata, insanlar için genellikle tehlikeli olarak kabul edilmez. Isırık ağrılıdır ancak genellikle ölümcül değildir. Ancak örümcek zehirine alerjisi olan kişilerin Argiope lobata'dan uzak durması gerekir.

Argiope lobata hakkında ilginç bazı gerçekler şunlardır:

- Dişi Argiope lobata, erkek ise sadece birkaç ay yaşarken, iki yıla kadar yaşayabilir,

- Dişi Argiope lobata, bir seferde 1000'e kadar yumurta bırakabilir,

- Argiope lobata ağı, çapı 1 metreye kadar olabilir,

- Argiope lobata, çiftleşmeden sonra eşini yemesi ile tanınır,

- Argiope lobata, doğa fotoğrafçılığı için popüler bir konudur,

Argiope lobata görürseniz, uzaktan güzelliğini hayranlıkla izleyin. Isırabileceği için ona dokunmaya çalışmayın.

Kaynak: Gerçek Gündem