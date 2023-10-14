Elazığ'da satışa sunuldu, faydası saymakla bitmiyor: Turşu olarak tüketiliyor!

Elazığ'da satışa sunulan ve turşu yapımında kullanılan domates görünümlü biberler vatandaşların ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, "Bu biberi ilk defa görüyoruz. Hiç alışkın olmadığımız bir görüntüsü var. Turşu olarak tüketeceğiz" dedi.

DOMATES GÖRÜNÜMLÜ BİBER

Urmaf1 cinsi bir domates biber olan bu biber, domatese benzeyen yuvarlak ve kıvrımlı bir şekle sahiptir. Domates görünümlü biber, domatese göre daha az acı bir tada sahiptir.

Domates görünümlü biberin faydaları şunlardır:

- A, C ve K vitaminleri açısından zengindir,

- Kalp sağlığını destekler,

- Sindirim sistemini destekler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Domates görünümlü biber, genellikle taze olarak tüketilir. Salatalarda, sandviçlerde ve soslarda kullanılabilir. Ayrıca, turşu ve reçel yapımında da kullanılır.

Domates görünümlü biber, Türkiye'de henüz yaygın olarak bilinmeyen bir sebzedir. Ancak, lezzeti ve faydaları sayesinde giderek daha popüler hale gelmektedir.

Domates görünümlü biberin bazı özellikleri şunlardır:

* Domatese benzeyen yuvarlak ve kıvrımlı bir şekle sahiptir,

* Domatese göre daha az acı bir tada sahiptir,

* A, C ve K vitaminleri açısından zengindir,

* Kalp sağlığını destekler,

* Sindirim sistemini destekler,

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kaynak: Gerçek Gündem