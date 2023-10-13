Bolu'da geleneksel yöntemle ekildi, hasadı başladı: Lezzetiyle çömlek patlatıyor!

Bolu'nun Kıbrıscık ve Seben ilçesi sınırlarında yetişen coğrafi işaretli Çeltikdere pirincinin hasat dönemi başladı.

Vatandaşların "çömlek patlatan" diyerek tabir ettiği pirinci, tarlalarda hasat yapmaya başlayan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde işe koyuluyor.

ORAKLA BİÇİLİYOR

Orakla biçilen pirinç, döverler içerisine atılarak saplardan ayrıştırılıyor. Çiftçiler, meşakkatli üretim sürecinin ardından olgunluğa ulaşan ürünü, kurutma işleminin ardından satışa hazır hale getirecek.

ÇELTİKDERE PİRİNCİ

Çeltikdere pirinci, Türkiye'nin Bolu ilinde Seben ve Kıbrıscık ilçeleri sınırında bulunan Çeltikdere köyünde yetiştirilen bir pirinç türüdür. Bu pirinç, halk arasında "karakılçık" olarak da bilinir.

Çeltikdere pirinci, diğer pirinç türlerine göre daha küçük ve koyu renkli bir pirinçtir. Bu pirinç, kendine özgü lezzeti ve aroması ile ünlüdür. Çeltikdere pirinci, genellikle pilav, çorba ve sebze yemeklerinde kullanılır.

Çeltikdere pirinci, geleneksel yöntemlerle yetiştirilmektedir. Bu pirinç, hiçbir kimyasal gübre veya ilaç kullanılmadan yetiştirilmektedir. Çeltikdere pirinci, doğal ve sağlıklı bir pirinç türüdür.

Çeltikdere pirinci, Türkiye'de ve yurt dışında giderek daha popüler hale gelmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem