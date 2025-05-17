Beslenme Uzmanından Kritik Uyarı: Bu 6 Yiyeceği Yeniden Isıtacağınıza Çöpe Atın

Ünlü beslenme uzmanı, yeniden ısıtılmaması gereken yiyecekleri sıraladı. Uzman isim, bazı besinlerin yeniden ısıtıldığında büyük sorunlara yol açabileceğini belirterek uyardı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Beslenme Uzmanından Kritik Uyarı: Bu 6 Yiyeceği Yeniden Isıtacağınıza Çöpe Atın

Evde kalan yemekleri bozulmadan saklamanın en yaygın yolu onları buzdolabına kaldırmak ve ertesi gün tekrar ısıtarak tüketmektir. Ancak bazı gıdalar tekrar ısıtıldığında sağlığınız için risk oluşturabilir. Bu tür yiyecekleri ya tek seferde tüketmeli ya da soğuk şekilde değerlendirmeyi tercih etmelisiniz. Mutfak uzmanı Yevhen Klopotenko'nun önerilerine göre bazı yiyecekler ikinci kez ısıtılmamalı. İşte o gıdalar:

Beslenme Uzmanından Kritik Uyarı: Bu 6 Yiyeceği Yeniden Isıtacağınıza Çöpe Atın - Resim : 1

1. TAVUK ETİNE DİKKAT

İster bütün bir tavuk fırınlamış olun ister haşlanmış tavuk parçaları elinizde kalmış olsun, bu et türünü tekrar ısıtmak sağlığınız açısından zararlı olabilir. En güvenli yöntem, artan tavukları soğuk olarak tüketmek ya da salatalara eklemektir. Isıtılması gerekiyorsa da bu işlem sadece fırında, düşük sıcaklıkta ve yavaş yavaş yapılmalıdır.

Mikrodalgada ısıtmak ise çoğu zaman önerilmez. Çünkü mikrodalga dalgaları, tavuğun içindeki proteinleri bozarak sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Ayrıca tavuğun lezzeti de büyük ölçüde azalır.

Beslenme Uzmanından Kritik Uyarı: Bu 6 Yiyeceği Yeniden Isıtacağınıza Çöpe Atın - Resim : 2

2. PATATES TEKRAR ISINMAYI SEVMEZ

Patatesi pişirdikten sonra hemen tüketmeyecekseniz, kalan kısmı soğuk şekilde salatalarda değerlendirmek daha iyi bir tercihtir. Yeniden ısıtıldığında patatesin içindeki nişasta parçalanır, bu da hem besin değerinin düşmesine hem de tadının bozulmasına neden olur.

3. MANTARLAR TEK SEFERLİKTİR

Mantarlar eşsiz kokusu ve lezzetiyle yemeklere özel bir dokunuş katar. Ancak risotto, makarna veya sote gibi mantarlı yemekler yapıldığında hemen tüketilmelidir. Mantarlar tekrar ısıtıldığında içerdiği proteinlerin yapısı değişir, bu da hem lezzeti hem de besin değerini olumsuz etkiler.

Beslenme Uzmanından Kritik Uyarı: Bu 6 Yiyeceği Yeniden Isıtacağınıza Çöpe Atın - Resim : 3

4. KEREVİZ ISITILDIĞINDA ZARARLI HALE GELEBİLİR

Kereviz, çorbalarda veya et sularında sıkça kullanılan faydalı bir sebzedir. Ancak piştikten sonra yeniden ısıtılması önerilmez. Bunun nedeni, kerevizin içeriğinde bulunan nitratların tekrar ısıtıldığında nitrite dönüşebilmesidir. Nitritler ise toksik etki göstererek vücut üzerinde zararlı sonuçlar doğurabilir. Aynı durum havuç ve ıspanak için de geçerlidir.

5. PİRİNÇLE İKİNCİ KEZ OYNAMAYIN

Pirinç, çoğu mutfağın vazgeçilmezidir. Ancak pişirildikten sonra uzun süre dışarıda bırakılan veya tekrar ısıtılan pirinç, sağlığa zarar verebilecek bakterilerin gelişimine zemin hazırlayabilir. Mutlaka ısıtılması gerekiyorsa, önce oda sıcaklığına gelmesini sağlayın, ardından ısıtın. Pirinci doğrudan buzdolabından çıkarıp mikrodalgaya koymak risklidir.

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