Becayiş Nedir, Nasıl Yapılır? Hangi Memurlar Becayiş Hakkından Yararlanabilir? Becayişin Şartları Neler?

Kamu personelinin görev yerini değiştirmek için sıkça başvurduğu yöntemlerden biri olan becayiş, karşılıklı yer değişikliği ile tayin beklemeden çözüm sunan yasal bir uygulamadır. Peki, becayiş nedir, nasıl yapılır ve kimler bu haktan yararlanabilir? İşte detaylar...

BECAYİŞ NEDİR?

Becayiş, aynı unvan ve kadroda görev yapan iki memurun karşılıklı olarak görev yerlerini değiştirmesi anlamına gelir. Özellikle kişisel ya da ailevi nedenlerle başka bir ilde ya da ilçede görev yapmak isteyen kamu çalışanları için pratik bir yer değişikliği imkanı sağlar.

BECAYİŞ NASIL YAPILIR?

Becayiş yapmak isteyen memurlar, anlaşmalı oldukları aynı unvandaki bir başka memurla birlikte yazılı dilekçeyle bağlı oldukları kurumlara başvuru yapar. Her iki memurun da onayı ve kurumların uygun görmesi halinde işlem gerçekleştirilir. Kurumlar, becayişin kamu hizmetini aksatmayacağına kanaat getirmelidir.

BECAYİŞİN ŞARTLARI NELERDİR?

Becayiş işleminin geçerli olabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir:

Her iki memurun da aynı unvan ve kadro derecesinde olması,

Her iki kurumun da becayişe onay vermesi,

Değişikliğin kamu hizmetinde aksamaya neden olmaması,

Becayişin önünde herhangi bir hukuki veya idari engel bulunmaması.

KİMLER BECAYİŞ YAPABİLİR?

Becayiş hakkından yararlanabilecek kamu personeli grupları arasında:

Öğretmenler (Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundaki),

Sağlık personeli,

Polis memurları,

Diğer kadro karşılığı çalışan devlet memurları yer alır.

Ancak becayiş talebi, ilgili kurumun personel ihtiyacı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Her başvurunun kabul edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmaz.

Kaynak: Haber Merkezi