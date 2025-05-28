Batman'da Anne Karnındaki Bebeğe Kan Nakli Yapıldı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne karnındaki 33 haftalık bebeğe kansızlık teşhisi kondu. Perinatoloji uzmanı Dr. Bülent Babaoğlu, anne kordonundan yapılan başarılı kan nakliyle bebeğin hayatını kurtardı. Operasyon sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Batman'da Anne Karnındaki Bebeğe Kan Nakli Yapıldı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, anne karnında kansızlık (anemi) teşhisi konulan 33 haftalık bebeğe başarılı bir kan nakli gerçekleştirildi. 29 yaşındaki Birgül Bilgehan, rutin gebelik kontrolü için hastaneye başvurduğunda bebeğinde anemi tespit edildi. Daha önce kansızlık nedeniyle bir gebeliğini kaybeden Bilgehan’ın bebeği için Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent Babaoğlu, anne karnında kan nakli yapılmasına karar verdi.

Operasyon, uygun tıbbi protokoller kapsamında anne kordonundan kan nakli şeklinde uygulandı. Dr. Babaoğlu, Türkiye’de bu tür işlemlerin yalnızca az sayıda merkezde yapıldığını belirtti. Doppler muayenelerinde bebeğin anemi şüphesinin arttığını ve beyin damarlarındaki doppler değerlerinin yükseldiğini söyleyen Babaoğlu, ultrason eşliğinde anestezi altında kordon kanından örnek alınarak laboratuvar testleriyle aneminin doğrulandığını açıkladı. Ardından uygun kan transfüzyonu uygulandı. İşlem sonrası anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bebeğin babası Rıza Bilgehan da rutin kontroller sırasında tespit edilen kansızlık nedeniyle iki hafta önce operasyon yapıldığını belirtti. Dr. Babaoğlu’na teşekkür eden Bilgehan, "Gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra anne karnındaki bebeğe kan nakli yapılmasına karar verildi ve işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildi." dedi.

Kaynak: İHA

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