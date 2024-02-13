Balıkesir'de doğal olarak üretildi, tam bir cilt koruyucu: Kilosu 259 TL!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğal olarak üretilen zeytinyağı sabununun faydası saymakla bitmiyor. Cildin doğal yağlarını korumasına yardımcı olan ve gliserin bakımından zengin zeytinyağı sabunu; kırışık, sivilce ve gözenek oluşumunu engelliyor. Tam bir cilt koruyucu olan sabununun kilosu 250 TL

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Balıkesir'de doğal olarak üretildi, tam bir cilt koruyucu: Kilosu 259 TL!

Balıkesir Burhaniye'de zeytin ve zeytinyağının yanı sıra zeytinyağı sabunu da büyük ilgi görüyor.

Zeytinyağı sabununu kendisinin yaptığını anlatan Cem Canpolat, "Yöremizde zeytinyağı sabunu yapımı dedelerimizden ninelerimizden gelmektedir" dedi.

"KİLOSU 259 TL"

Canpolat, "Zeytinyağı sabunu, cildi nemlendirir ve parlatır. Yaşlanmayı geciktirir. Kırışık oluşumunu önler. Sivilce ve gözenek oluşumunu engeller. Cilt problemlerinde iyileşmeye yardımcı olur. Kepeği ve saç dökülmesini önler. Bu sabunun kilosunu 259 liradan satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de doğal olarak üretildi, tam bir cilt koruyucu: Kilosu 259 TL! - Resim : 1

ZEYTİNYAĞI SABUNU

Zeytinyağı sabunu, yüzyıllardır kullanılan doğal bir sabundur. Zeytinyağı, su ve kostik sodyumdan yapılır. Zeytinyağı sabunu, cildinizin doğal yağlarını korumasına yardımcı olan gliserin bakımından zengindir. Bu da onu kuru, hassas ciltler için iyi bir seçim haline getirir.

Zeytinyağı sabununun birçok faydası vardır, bunlara şunlar dahildir:

- Cildi temizler ve yumuşatır,
- Cildin doğal yağ dengesini korurmaya yardımcı olur,
- Kuru, hassas ciltler için iyidir,
- Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir,
- Akne tedavisinde yardımcı olabilir,
- Antioksidan bakımından zengindir ve cildi hasardan korumaya yardımcı olabilir.

Zeytinyağı sabunu, yüzünüz, vücudunuz ve saçınız dahil olmak üzere tüm vücudunuzda kullanılabilir. Cildinizi nazikçe temizlemek ve yumuşatmak için harika bir yoldur.

Zeytinyağı sabunu satın alırken, soğuk preslenmiş, katkı maddesi içermeyen ve parfüm içermeyen bir sabun seçtiğinizden emin olun.

Ayrıca cildinizin tipine uygun bir sabun seçmelisiniz. Örneğin, kuru cildiniz varsa, gliserin veya aloe vera gibi nemlendirici içeren bir sabun seçmelisiniz.

Zeytinyağı sabunu kullanmak için, sabun ıslatın ve köpürtün. . Sabunu cildinize nazikçe masaj yapın ve ardından iyice durulayın.Zeytinyağı sabunu, cildinizi temizlemek ve yumuşatmak için harika bir doğal yoldur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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