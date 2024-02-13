ATV'nin iddialı dizisi final yapıyor

ATV ekranlarında yer alan 'Safir' dizisi için final kararı alındı. Sezona yüksek ilgiyle başlayan dizinin reytingleri beklentileri karşılamayınca bitirilmesine karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre son haftanın reytinglerine göre birkaç bölüm daha uzatılıp uzatılmayacağının tartışılması bekleniyordu. Ancak bu sabah dizinin uzatılmayacağı 26. Bölümde yapılacak büyük finalle ekran ömrünü tamamlayacağı ekibe ilan edildi.

Dizide Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'e İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş ve Gizem Karaca gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin yönetmenliğini Semih Bağcı üstleniyordu.