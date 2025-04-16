Balık En Çok Hangi Yeme Gelir? Hangi Balık Hangi Yemle Avlanır?

Balık tutmak sadece bir hobi değil, aynı zamanda doğayla kurulan eşsiz bir bağdır. Ancak her oltayı denize atan balıkla buluşamaz. Gerçek başarı, hedeflediğiniz balık türünü tanımak ve ona en uygun yemi seçmekten geçer. Çünkü her balık türünün farklı alışkanlıkları, beslenme düzeni ve yeme karşı verdiği tepkiler vardır.

İster kıyıdan ister tekneden av yapın, doğru yemle şansınızı katlamak mümkün. İşte amatör ya da profesyonel balıkçıların işini kolaylaştıracak, en çok rastlanan balık türleri ve onların en çok sevdiği yemler...

HANGİ BALIK HANGİ YEMLE AVLANIR?

1. Levrek (Deniz Levreği)

Tercih Ettiği Yemler: Sülünez, teke, çimçim karides gibi canlı yemler; silikon yemler

Yapay Yem: Rapala, jig

Av Zamanı: İlkbahar ve sonbahar ayları

2. Çupra

Tercih Ettiği Yemler: Sülünez, boru kurdu, midye, karides

Yapay Yem: Genellikle doğal yem tercih edilir

Av Zamanı: İlkbahar ve yaz ayları

3. Lüfer / Çinekop / Sarıkanat

Tercih Ettiği Yemler: Canlı ya da ölü zargana ve istavrit

Yapay Yem: Rapala, kaşık, popper

Av Zamanı: En verimli dönem sonbahar

4. İstavrit

Tercih Ettiği Yemler: Tavuk göğsü, solucan

Yapay Yem: Küçük çapari iğneleriyle avlanabilir

Av Zamanı: Tüm yıl boyunca, özellikle ilkbaharda

5. Mercan

Tercih Ettiği Yemler: Karides, boru kurdu, midye

Yapay Yem: Tercihen doğal yemler

Av Zamanı: Yaz ve sonbahar ayları

6. Sinarit

Tercih Ettiği Yemler: Kalamar, sübye ve küçük balıklar

Yapay Yem: Jig ve silikon yemler

Av Zamanı: Yaz sonu ve sonbahar

7. Turna (Tatlı Su Balığı)

Tercih Ettiği Yemler: Canlı yem (kefal, küçük balık), kaşık

Yapay Yem: Spinner, jerkbait, soft bait

Av Zamanı: İlkbahar ve sonbahar

8. Sazan (Tatlı Su Balığı)

Tercih Ettiği Yemler: Mısır, solucan, hamur, boilie

Yapay Yem: Nadir kullanılır

Av Zamanı: İlkbahar ve yaz ayları

Kaynak: Haber Merkezi