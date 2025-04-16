Balık En Çok Hangi Yeme Gelir? Hangi Balık Hangi Yemle Avlanır?
Başarılı bir balık avı için yemi doğru seçmek en az sabır kadar önemlidir. İşte en çok avlanan balık türleri ve en sevdikleri yemler...
Balık tutmak sadece bir hobi değil, aynı zamanda doğayla kurulan eşsiz bir bağdır. Ancak her oltayı denize atan balıkla buluşamaz. Gerçek başarı, hedeflediğiniz balık türünü tanımak ve ona en uygun yemi seçmekten geçer. Çünkü her balık türünün farklı alışkanlıkları, beslenme düzeni ve yeme karşı verdiği tepkiler vardır.
İster kıyıdan ister tekneden av yapın, doğru yemle şansınızı katlamak mümkün. İşte amatör ya da profesyonel balıkçıların işini kolaylaştıracak, en çok rastlanan balık türleri ve onların en çok sevdiği yemler...
HANGİ BALIK HANGİ YEMLE AVLANIR?
1. Levrek (Deniz Levreği)
Tercih Ettiği Yemler: Sülünez, teke, çimçim karides gibi canlı yemler; silikon yemler
Yapay Yem: Rapala, jig
Av Zamanı: İlkbahar ve sonbahar ayları
2. Çupra
Tercih Ettiği Yemler: Sülünez, boru kurdu, midye, karides
Yapay Yem: Genellikle doğal yem tercih edilir
Av Zamanı: İlkbahar ve yaz ayları
3. Lüfer / Çinekop / Sarıkanat
Tercih Ettiği Yemler: Canlı ya da ölü zargana ve istavrit
Yapay Yem: Rapala, kaşık, popper
Av Zamanı: En verimli dönem sonbahar
4. İstavrit
Tercih Ettiği Yemler: Tavuk göğsü, solucan
Yapay Yem: Küçük çapari iğneleriyle avlanabilir
Av Zamanı: Tüm yıl boyunca, özellikle ilkbaharda
5. Mercan
Tercih Ettiği Yemler: Karides, boru kurdu, midye
Yapay Yem: Tercihen doğal yemler
Av Zamanı: Yaz ve sonbahar ayları
6. Sinarit
Tercih Ettiği Yemler: Kalamar, sübye ve küçük balıklar
Yapay Yem: Jig ve silikon yemler
Av Zamanı: Yaz sonu ve sonbahar
7. Turna (Tatlı Su Balığı)
Tercih Ettiği Yemler: Canlı yem (kefal, küçük balık), kaşık
Yapay Yem: Spinner, jerkbait, soft bait
Av Zamanı: İlkbahar ve sonbahar
8. Sazan (Tatlı Su Balığı)
Tercih Ettiği Yemler: Mısır, solucan, hamur, boilie
Yapay Yem: Nadir kullanılır
Av Zamanı: İlkbahar ve yaz ayları
Kaynak: Haber Merkezi