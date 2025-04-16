Google O Özelliklere Yol Verdi: Aramalar Artık Bu Şekilde Yapılacak

Şirketin test etmeye başladığı yeni arayüzde, yapay zekâ destekli sohbet özelliği artık doğrudan Arama çubuğuna entegre ediliyor. Böylece kullanıcılar, metin yazarak yapay zekâ ile hızlıca etkileşime geçebiliyor.

Daha önce Google uygulamasında yapay zekâ modu, Arama çubuğunun hemen altına eklenen bir kısayolla sunuluyordu. Bu bölümde, kullanıcılar yeni bir sohbet başlatabiliyor; ekran görüntüsü alma, çeviri yapma, ödev çözme ve müzik tanıma gibi Google Lens özelliklerine kolayca erişebiliyordu. Ancak yeni tasarımla birlikte yapay zekâ deneyimi daha doğrudan ve görünür bir şekilde sunuluyor.

YAPAY ZEKA MODU SİMGESİ

Google'ın test ettiği güncellenmiş arayüzde, Arama çubuğunun sağ tarafına belirgin bir “Yapay Zekâ Modu” simgesi yerleştirildi. Bu simge, önceki sürümlerde bulunan sesli arama ve Lens ikonlarının yerini alıyor. Kullanıcılar bu simgeye dokunarak, yazılı komutlarla yapay zekâ destekli sohbetlere anında başlayabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir diğer yenilikle birlikte, “Yapay Zekâ Moduna Sor” alanına galeri desteği de eklendi. Artık kullanıcılar bu bölümden doğrudan bir fotoğraf çekebiliyor ya da cihazlarındaki görselleri yükleyerek yapay zekâ ile görsel tabanlı etkileşime geçebiliyor. Bu işlevsellik, Google Lens teknolojisiyle entegre biçimde çalışıyor.

RENKLİ KISAYOLLARA VEDA EDİLDİ

Yeni tasarımla birlikte, Google’ın önceki versiyonlarda sunduğu renkli ve yana kaydırılabilir kısayol dizisi kaldırıldı. Yerine, üç ana işlevi barındıran sabit ikonlar getirildi: sesli arama, Google Lens ve galeriden görsel yükleme. Böylece kullanıcılar en sık kullanılan özelliklere daha sade ve doğrudan bir tasarım üzerinden ulaşabilecek.

Şimdilik yalnızca sınırlı sayıda cihazda test edilen bu tasarım, gelecekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulabilir. Öte yandan ABD’deki kullanıcılar, Google’ın deneysel özelliklerini barındıran Search Labs platformu üzerinden yapay zekâ moduna erişim sağlayabiliyor.

İOS TARAFINA ÖZEL WİDGET DESTEĞİ

Google, yapay zekâ modunu sadece Android kullanıcılarıyla sınırlı tutmuyor. iOS tarafında da yeni bir adım atan şirket, bu özelliğin artık ana ekrana eklenebilen özel bir widget üzerinden kullanılabileceğini duyurdu. Şu ana kadar bu özelliğin Android’e gelip gelmeyeceği netlik kazanmasa da, yapılan güncellemeler benzer bir işlevselliğin Android platformuna da taşınabileceğini gösteriyor.

Son olarak Android uygulamasına “Haberler” ve “Kaydedilenler” için iki yeni hızlı erişim sekmesi eklendi. Bu güncellemeyle birlikte, uygulamanın alt menüsündeki “Etkinlik” sekmesi kaldırılarak yerine “Kaydedilenler” butonu konumlandırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi