Tıkalı Lavabolar Alman Disipliniyle Mum Gibi Oluyor! 1 Folyo Koyun, Farkı Görün

Doğal temizlik ürünlerinin başında gelen sirke ve karbonat, tıkalı lavaboları açmak için oldukça etkili bir ikili olarak öne çıkıyor. Bu yöntemi uygulamak için önce lavabo giderine 1 su bardağı karbonat dökülüyor. Ardından aynı miktarda beyaz sirke ekleniyor. Karışımın yaklaşık 15-20 dakika bekletilmesinin ardından kaynar su ile gider durulanıyor. Bu işlem, borulardaki birikintileri çözerek suyun tekrar rahatça akmasını sağlıyor.

LİMON VE TUZ KARIŞIMIYLA ETKİLİ TEMİZLİK

Limonun doğal asidik yapısı ve tuzun aşındırıcı gücü birleştiğinde, tıkanıklıkların giderilmesinde etkili bir çözüm sunuyor. Lavabo giderine 2 yemek kaşığı tuz döküldükten sonra, 1 limonun suyu ekleniyor. Birkaç dakika beklenen karışımın üzerine yine kaynar su dökülerek temizlik tamamlanıyor. Bu yöntem, hem kötü kokuların giderilmesine hem de yağ birikintilerinin çözülmesine katkı sağlıyor.

1 ALÜMİNYUM FOLYO YETİYOR

Bir diğer alternatif yöntem ise alüminyum folyo kullanımı. Küçük toplar haline getirilen alüminyum folyolar, lavabo giderine bırakılıyor. Üzerine dökülen kaynar su, bu folyoların boru içindeki kalıntıları aşındırarak temizlemesini sağlıyor. Bu yöntem, özellikle inatçı kirlerin bulunduğu durumlarda da işe yarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi