Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak

KONSOLİDE OLMAYAN ŞİRKETLER İÇİN SON GÜN 30 NİSAN

Konsolide olmayan şirketlerin ilk çeyrek raporlarını KAP’a iletmesi için tanınan son tarih 30 Nisan 2025 olarak belirlendi. Konsolide olmayan bankalar için bu süre 12 Mayıs 2025’e kadar uzatıldı.

Konsolide finansal tablolarını açıklayacak şirketler için son bildirim tarihi 12 Mayıs 2025 olarak duyurulurken, konsolide bankaların sonuçlarını bildirmeleri için verilen süre 20 Mayıs 2025’te sona erecek.