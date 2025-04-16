Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal raporlama takvimi belli oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketlerin resmi internet sitelerinde yayımlanan açıklamalara göre, bilanço açıklamaları önümüzdeki günlerde art arda yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 1

Yatırımcıların yakından takip ettiği bu süreçte, şirketlerin mali durumları, kârlılık oranları ve genel performansları kamuoyunun bilgisine sunulacak. Bilanço dönemine yaklaşılmasıyla birlikte yatırım kararları açısından kritik verilerin açıklanması bekleniyor.

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Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 2

KONSOLİDE OLMAYAN ŞİRKETLER İÇİN SON GÜN 30 NİSAN

Konsolide olmayan şirketlerin ilk çeyrek raporlarını KAP’a iletmesi için tanınan son tarih 30 Nisan 2025 olarak belirlendi. Konsolide olmayan bankalar için bu süre 12 Mayıs 2025’e kadar uzatıldı.

Konsolide finansal tablolarını açıklayacak şirketler için son bildirim tarihi 12 Mayıs 2025 olarak duyurulurken, konsolide bankaların sonuçlarını bildirmeleri için verilen süre 20 Mayıs 2025’te sona erecek.

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Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 3

İLK RAPORLAR 24 NİSAN'DA GELİYOR

Bilanço takvimine göre ilk sonuçlar 24 Nisan 2025’te açıklanacak. Finansal raporlama programında yer alan bazı büyük şirketlerin açıklama tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

24 Nisan 2025
TAV Havalimanları, Türk Traktör

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Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 4

25 Nisan 2025
Akbank

28 Nisan 2025
Yapı Kredi, AK Sigorta, Lilak, Tofaş

29 Nisan 2025
Tüpraş, Aygaz, Ford Otosan, Teknosa

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Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 5

30 Nisan 2025
Koç Holding, Adel Kalemcilik

6 Mayıs 2025
Coca Cola İçecek

7 Mayıs 2025
Sabancı Holding, Anadolu Efes, Migros, Borusan Mannesmann, Türk Telekom

8 Mayıs 2025
BİM Birleşik Mağazalar

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Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 6

Söz konusu tarihler, yatırımcıların şirket performanslarını değerlendirmeleri ve piyasa stratejilerini şekillendirmeleri açısından büyük önem taşıyor. Açıklanacak finansal sonuçlar, hisse senedi fiyatlamalarında da doğrudan etkili olacak.

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