Bakanlık Tek Tek Duyurdu: Vitamin ve Kolajen Diye Satılan Takviye Ürünlerin İçinden Çıkanlar Şoke Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, raflarda vitamin ve kolajen adıyla yer alan bazı ürünlerin, vaat ettikleri maddeleri içermediğini tespit etti. Kamuoyuyla paylaşılan ifşa listesi, birçok tüketiciyi şaşırttı.

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Bakanlık Tek Tek Duyurdu: Vitamin ve Kolajen Diye Satılan Takviye Ürünlerin İçinden Çıkanlar Şoke Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü son denetimlerde, vatandaş sağlığını tehlikeye atan bazı takviye edici gıdaların iç yüzü ortaya çıktı. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde, bazı popüler takviye edici gıdaların etiketlerinde belirtilen vitamin ve kolajen gibi aktif bileşenlerin ürünlerde bulunmadığı tespit edildi. Kamuoyuyla paylaşılan ifşa listesi, birçok tüketiciyi şaşırttı.

Bakanlık tarafından açıklanan skandal listede içerik analizinde sınıfta kalan ürünler arasında BCL Ocaps marka vitamin içerikli takviye edici gıda ve CFP Collagen Forte Premium Tablet takviye yer aldı. Her iki üründe de, etiketlerinde beyan edilen aktif maddelerin hiçbiri bulunmadığı ortaya çıktı.

İşte o ürünlerin detayları:

Bakanlık Tek Tek Duyurdu: Vitamin ve Kolajen Diye Satılan Takviye Ürünlerin İçinden Çıkanlar Şoke Etti - Resim : 1

ETİKETLERE SAKIN GÜVENMEYİN

Bakanlığın açıkladığı skandal listenin ardından uzmanlar, takviye edici gıda alırken sadece marka ismine ve ambalajda yer alan yazılara güvenilmemesi gerektiği konusunda tüketiciyi uyardı. Uzmanlar, ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlık Tek Tek Duyurdu: Vitamin ve Kolajen Diye Satılan Takviye Ürünlerin İçinden Çıkanlar Şoke Etti - Resim : 2

KOLAJEN VE VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

KOLAJEN NEDİR, NE İŞE YARAR?

Kolajen, vücutta en bol bulunan çözünmeyen lifli proteindir. Kaslar, kemikler, kıkırdak ve cilt başta olmak üzere birçok yapının sağlamlığından sorumludur. Cildin elastikiyetini korur, eklem sağlığını destekler ve kaslara dayanıklılık kazandırır. Cildimizin yaklaşık %75’ini, vücut proteinlerinin ise üçte birini oluşturur.

Yaş ilerledikçe vücut kolajen üretimini azaltır. Bu durum, ciltte kırışıklıklar, eklem ağrıları ve kas zayıflığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu nedenle birçok kişi zamanla kolajen takviyelerine yönelir.

Araştırmalar, düzenli kolajen kullanımının cilt yaşlanmasını yavaşlatabileceğini, eklem ve kemik sağlığını iyileştirebileceğini göstermektedir.

Bakanlık Tek Tek Duyurdu: Vitamin ve Kolajen Diye Satılan Takviye Ürünlerin İçinden Çıkanlar Şoke Etti - Resim : 3

KOLAJEN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Kırışıklık ve cilt sarkması

Kas ağrıları ve güçsüzlük

Eklem sertliği ve ağrıları

Tendon ve bağlarda esneklik kaybı

Sindirim sorunları

Bakanlık Tek Tek Duyurdu: Vitamin ve Kolajen Diye Satılan Takviye Ürünlerin İçinden Çıkanlar Şoke Etti - Resim : 4

VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Vitamin eksiklikleri, türüne göre farklı şekillerde ortaya çıkar:

A Vitamini: Görme bozuklukları, cilt kuruluğu, tırnak kırılması

B Grubu Vitaminleri (B1, B2, B3, B6, B12): Yorgunluk, ağız yaraları, kansızlık, depresyon, sinir sistemi bozuklukları

C Vitamini: Bağışıklık düşüklüğü, kas-iskelet zayıflığı, yavaş iyileşen yaralar

D Vitamini: Vücut ağrıları, saç dökülmesi, ruh hali değişiklikleri

E Vitamini: Kansızlık, erken yaşlanma, kısırlık

K Vitamini: Kanama eğilimi, yaraların geç iyileşmesi, sindirim sistemi problemleri

Kaynak: Haber Merkezi

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