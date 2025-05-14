Kedilerin Garip Davranışlarının Perde Arkası: İşte Bu Yüzden Yapıyorlar

Kedilerin davranışları bazen gizemli olabilir. Yalnızca kedi sahiplerinin anlayabileceği, şaşırtıcı alışkanlıkları vardır. Mesela size ölü bir fare getirmesi ya da masadaki bardağınızı yere düşürmesi gibi.

Bilim insanları kedileri tamamen çözmüş değil, ancak birçok davranışın rahatlık mı yoksa bir sorun belirtisi mi olduğunu anlamak için kapsamlı incelemeler yapılmış durumda.

KEDİLER DİKKAT ÇEKMEK İÇİN NE YAPAR?

Bir kedi ilgi istediğinde hiç çekinmeden bilgisayarınızın klavyesine ya da okuduğunuz kitabın üzerine oturabilir. Adeta, “Bırak işini gücünü, şimdi benimle ilgilen” demek isterler. Diğer eşyalarla vakit geçirmenize tahammül edemez, tüm dikkatinizi kendi üzerlerinde toplamak isterler.

KEDİLER BAZEN NEDEN SAHİPLERİNİ UMURSAMAZ?

Kediler oldukça zeki canlılardır; isimlerini bilirler ama çağırdığınızda gelmeyebilirler. Bu, sizi duymadıkları anlamına gelmez; sadece o an size yanaşmak istemezler. Köpekler gibi emir almayı sevmezler; sevgilerini ve ilgilerini kendi kurallarına göre gösterirler.

KEDİLER RAHATLIĞI NASIL HİSSEDER?

Yavru kediler annelerinden süt emerken patileriyle karın bölgesini uyarırlar, bu davranış onlarda büyüdüklerinde de devam eder. Yetişkin bir kedi yumuşak bir yere patileriyle bastırıyorsa, bu davranış hem mutlu olduğunun hem de iç huzur arayışının göstergesi olabilir. Uzmanlar bunun hem stres atma hem de güvenli alan arama tepkisi olduğunu söylüyor.

KEDİLER SİZİ NEDEN KOKLAR?

Kediler, sevdiklerini koklayarak tanımayı sever. Eğer kediniz gelip elinizi ya da yüzünüzü kokluyorsa, bu sizin kokunuzu tanımaya çalıştığı anlamına gelir. Kokunuz ona güven verir ve onun için rahatlatıcı bir etkisi vardır. Bu davranış, kedinin sizinle bağ kurma yollarından biridir.

KEDİLER NEDEN PLASTİK ÇİĞNER?

Kedinizin plastik gibi yenmeyen şeyleri çiğnemesi “pika” adı verilen bir durumun belirtisi olabilir. Bu davranış stres, kaygı ya da mineral eksikliğinden kaynaklanabilir. Eğer sık sık bu tarz bir davranış gözlemliyorsanız, bir veterinerle görüşmekte fayda var çünkü bu durum sindirim sistemine zarar verebilir.

KEDİLER NE ZAMAN SİNİRLENİR?

Bir pencere kenarında kuş izlerken dişlerini takırdatması, kedinizin sinirlendiğini gösterebilir. Ulaşmak istediği avına ulaşamamak onda hayal kırıklığı yaratır. Bazı uzmanlar bunun aynı zamanda avlanma öncesi kas hazırlığı olabileceğini de öne sürüyor.

KEDİLER SİZE AÇILDIĞINDA NE YAPAR?

Kediniz kendini size bıraktıysa, örneğin okşadığınızda gözlerini kapatıp mırıldanıyorsa, bu size tamamen güvendiğinin işaretidir. Belki çok gösterişli bir davranış değil ama onun size olan sevgisini en açık şekilde ifade ettiği anlardır.

KEDİLER OYUN OYNAMAK İSTEDİĞİNİ NASIL BELLİ EDER?

Sırt üstü yatıp yuvarlanan bir kedi, sizinle oynamak istiyor olabilir. Çünkü karınlarını göstermek, kediler için büyük bir güven göstergesidir. Aynı zamanda alan işaretlemek için de bu davranışı yapabilirler. Özellikle yeni halınız varsa üzerine sürtünerek kokusunu bırakabilir.

KEDİLER GECE NEDEN MİYAVLAR?

Kediler geceleri daha aktiftir. Eğer siz uyurken yüksek sesle miyavlıyorsa, av içgüdüsü devreye girmiş olabilir. Evde bir fare ya da böcek bulamazsa sinirlenip ses çıkarabilir. Gün içinde onu oyunlarla oyalarsanız, geceleri daha huzurlu geçebilir.

KEDİLER NEDEN KÜÇÜK ALANLARDA SAKLANIR?

Kedinizin kutulara ya da dar köşelere saklanması tamamen içgüdüseldir. Vahşi doğada korunmak için küçük alanları tercih ederler. Evde her ne kadar rahat yataklar olsa da, bir kutunun içi onlara daha güvenli gelir.

KEDİLERİN HUZURSUZ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Aniden koşmaya başlayan bir kedi görürseniz, bunun nedeni biriken enerjiyi boşaltmak olabilir. Avlanma içgüdüsünü tatmin edemeyen ev kedileri, bu eksikliği koşarak ya da ani hareketlerle giderir. Eğer çok sık oluyorsa, onunla daha fazla oyun oynayarak stresini azaltabilirsiniz.

KEDİLERİN HEDİYE GETİRMESİ NE ANLAMA GELİR?

Bir kuş ya da fareyle size gelmesi ilk başta rahatsız edici olabilir, ama aslında bu bir sevgi göstergesidir. Kediler annelerinden öğrendikleri bu davranışı sahiplerine de uygular. Bu bazen bir övgü bazen de ilgi arayışı olabilir.

KEDİLER RAHAT OLDUKLARINI NASIL BELLİ EDER?

Kedi sırt üstü uzanmışsa ve patilerini ileri doğru uzatmışsa, bu tam bir rahatlama göstergesidir. Kendini güvende ve huzurlu hissediyordur. Bu pozisyon, ortamından memnun olduğunun ve size tamamen güvendiğinin işaretidir.

KEDİLER TUVALET ALIŞKANLIKLARINI NEDEN DEĞİŞTİRİR?

Normalde dışkısını gömen bir kedinin aniden bunu yapmaktan vazgeçmesi bir soruna işaret edebilir. Kum kabından memnun olmaması ya da bir stres tepkisi olabilir. Hatta bazı durumlarda sizi yaklaşan bir sağlık sorununa karşı da uyarıyor olabilir.

KEDİLER DUYGULARINI NASIL İFADE EDER?

Bir kedinin ruh hali sadece gözlerinden değil, kulaklarından da anlaşılabilir. Kulakları hızlıca seğiriyorsa heyecanlıdır; öne dönükse rahatlamıştır. Kulakları başına yapışmışsa sinirli ya da tedirgindir. Kedinizin davranışlarını anlamak için kulaklarını gözlemlemek işe yarar.

KEDİLER AYAĞINIZA SALDIRIRSA NE YAPMAK GEREKİR?

Yoldan geçerken aniden bacağınıza atlayan bir kedi, aslında oyun peşindedir. Bu davranış can sıkıntısı, aşırı enerji ya da av içgüdüsünden kaynaklanabilir. Bu tür saldırılar sık tekrarlanıyorsa, kedinize daha fazla oyun alternatifi sunmak iyi bir çözüm olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi